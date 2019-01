75. obletnica odhoda 14. divizije s Suhorja

Metliški župan Darko Zevnik je za STA povedal, da so slovesnost pripravili Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe Metlika, suhorski krajevni odbor združenja borcev in metliška občina.

Sodelovala bo tudi Slovenska vojska. Hkrati s slovesnostjo so pripravili nekaj manj kot sedemkilometrski dvourni tradicionalni pohod iz Metlike na Suhor, je še dejal Zevnik.

Po podatkih spletne strani Zgodovina.si je glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije v soglasju z vrhovnim štabom v pričakovanju velikih vojaških in političnih sprememb, razkroja italijanske fašistične države, odprtja južne fronte in nemškega zavzetja ozemlja poraženih Italijanov julija 1943 ustanovil Prvo slovensko narodnoosvobodilno divizijo.

To so v bosanskem Kladnju nato preimenovali v 14. divizijo, vključevala je tedanje najelitnejše slovenske partizanske brigade, Tomšičevo, Šercerjevo, Gradnikovo in Prešernovo bojno skupino. Ustanovitev 14. divizije je oznanjala širjenje slovenskega partizanstva, v organizacijsko-vojaškem vidiku pa je bila pokazatelj preoblikovanja v redno armado. Tik pred odhodom na Štajersko so ustanovili in ji priključili še Bračičevo brigado.

Na Štajersko, kjer so se zadrževale močne sovražne enote, jo je partizansko vodstvo 6. januarja 1944 poslalo, da tam spremeni položaj, okrepi osvobodilni boj in politično aktivizacijo, prepreči prisilno mobilizacijo mlajših Slovencev v nemško vojsko, omogoči njihov vpoklic v partizane in razbremeni pritisk na narodnoosvobodilne sile drugih okupiranih območjih. Zaradi večje varnosti, lažje prehodnosti in preslepitve okupatorjev se je 14. divizija na Štajersko odpravila mimo Zagreba.

S Suhorja je na 310-kilometrski pohod v treh brigadah - Tomšičevi, Šercerjevi in Bračičevi - v hudi zimi krenilo 1112 dobro oboroženih borcev in bork, ki so po mesecu napornega marša pri Sedlarjevem pod Podčetrtkom, brez strela s 1025 borci uro pred polnočjo 6. februarja 1944, stopili na slovensko Štajersko oziroma vdrli na tamkajšnje okupirano ozemlje v okviru nemškega rajha.

STA