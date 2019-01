Troti letos še nepremagani

6.1.2019 | 14:20

Foto: Troti

Novo mesto - Novomeški Žoltasti troti so sinoči v dvorani na Livadi premagali medvoški Brinox s 77:72 in so tako letos še nepremagani. Od tekmecev iz Medvod, s katerimi so se tako izenačili po točkah, so bili na tekmi dvanajstega kroga boljši v prvi in tretji četrtini, njihov najboljši mož na parketu pa je bil tokrat Matic Mežan, ki je bil z 19 točkami najboljši strelec, s šestimi skoki najboljši lovilec od koša odbitih žog in s šestimi podajami najboljši asistent. Strelsko sta bila tokrat dobro razpoložena tudi Domen Janc s šestnajstimi in Simon Gorenc s štirinajstimi doseženimi točkami.

Troti so po dvanajstih krogih na lestvici druge lige s sedemnajstimi točkami deseti. V trinajstem krogu se bodo v soboto doma pomerili s predzadnjeuvrščenim Portorožem, s katerim so v drugem krogu v gosteh izgubili s 77:82. Z morebitno zmago bi si praktično že zagotovili obstanek v drugi ligi.

Troti : Brinox Medvode 77:72 (20:17, 38:36, 57:50)



Troti: Janc 16, Šteblaj 2, Ristič 9, Mervar 7, Vidrih 3, Derlink 4, Krivec 1, Verbič 2, Mežan 19, Gorenc 14.

Brinox Medvode: Mišič 18, Tovilović 15. Ribnikar 11 …

I. V.