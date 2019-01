Iskali tudi s psi

6.1.2019 | 18:15

Ilustrativna fotografija (Foto: M. L.(arhiv DL)

Dol pri Šmarjeti - Ob 10.33 se je v naselju Dol pri Šmarjet začela iskalna akcija pogrešane osebe. V iskalni akciji so sodelovali policisti ter vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Dolenjsko. Ob 12.30 so policisti iskalno akcijo za vodnike reševalnih psov preklicali.

Ob 10.15 so v naselju Selska Gora v občini Mirna prvi posredovalci AED Ševnica in reševalci NMP Trebnje z reanimacijo nudili pomoč oboleli osebi.