Minilo je 75 let od zgodovinskega pohoda XIV. divizije na Štajersko

6.1.2019 | 19:00

Med nastopajočimi na slovesnosti so bili tudi suhorski osnovnošolci.

Dolnji Suhor pri Metliki - Danes popoldne je bila na Dolnjem Suhorju pri Metliki slovesnost v spomin na odhod XIV. divizije na Štajersko. Prav na današnji dan, 6. januarja pred 75 leti so namreč iz te belokranjske vasi Tomšičeva, Šercerjeva in Bračičeva brigada v sestavu XIV. divizije Borisa Kidriča krenile na zgodovinski, dobrih 300 kilometrov dolg pohod preko Hrvaške na Štajersko.

Prisotne na proslavi je pozdravil metliški župan Darko Zevnik, ki je izrazil spoštovanje do tistih, ki so se pred 75 leti odpravili na legendarni pohod.

Slavnostni govornik je bil evropski poslanec dr. Igor Šoltes, ki je okrcal državo, češ da je pozabila na Belo krajino. Govoril je o ljudeh, ki jih je med drugo svetovno vojno vodila vera v svobodo. Pa o 1112 borkah in borcih, ki so se v hudi zimi podali na nečloveško, naporno pot, ki je terjala mnogo žrtev. Danica Dolničar pa je prebrala pismo svojega strica Alojza Dolničarja.

Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek, dr. Igor Šoltes in predsednik metliškega združenja za vrednote NOB Milan Travnikar pa so vodji suhorske podružnične osnovne šole Eriki Horvat izročili srebrno plaketo ZZB za vrednote NOB Slovenije. Kot so zapisali, so si na šoli prislužili priznanje za ohranitev zgodovinske resnice o NOB, spoštovanje njegovih vrednot in za uspešno sodelovanje pri uresničevanju programskih nalog zveze.

V kulturnem programu so nastopili pevski zbor Društva upokojencev Metlika, recitator Simon Bajuk, ansambel Andreja Bajuka ter suhorski osnovnošolci.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

