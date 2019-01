Huda prometna nesreča pri Kočevskih Poljanah: dve osebi umrli, šest ranjenih

7.1.2019 | 07:00

Foto: Janja Ambrožič

Nekaj minut po peti uri so bili na PU NM obveščeni o hudi prometni nesreči pri Kočevskih Poljanah (na cesti Podturn - Črnomelj). Po prvih ugotovitvah policistov s kraja so bili v prometni nesreči udeleženi trije osebni avtomobili. Dve osebi sta na kraju nesreče umrli, še šest pa so jih reševalci odpeljali v bolnišnico. Regionalna cesta Žužemberk - Dolenjske Toplice - Črnomelj je pri Starih Žagah zaradi prometne nesreče zaprta za ves promet.

Dodano ob 9.08:

Naša novinarka je na terenu in ko bomo izvedeli kaj več o tragični prometni nesreči, bomo seveda o tem poročali.