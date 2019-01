Večkrat zagorelo - na avtomobilih in v naravi

7.1.2019 | 09:10

Ob 17.17 je v Malih Vinicah v občini Sodražica pred stanovanjsko hišo zagorelo osebno vozilo. Aktivirani so bili gasilci PGD Zamostec in Sodražica, vendar so še pred njihovim prihodom požar pogasili domači z ročnim gasilnim aparatom, zato njihovo posredovanje ni bilo potrebno. Gasilci PGD Sodražica so vozilo preventivno pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 00.26 je v kraju Gazice, občina Brežice, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Pirošica so požar na vozilu pogasili.

Včeraj ob 18.35 uri je ob cesti Veliko Mraševo - Cerklje ob Krki, občina Krško, zagorelo v naravi. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Ob 16.59 je pri Mali Gori v občini Kočevje ob cesti gorela trava na površini približno 10 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Stara Cerkev.

Oživljanje uspešno

Včeraj ob 15.36 uri je v Polomu v občini Kočevje nenadno obolel občan. Gasilci PGD Stara cerkev in Kočevje so nudili pomoč reševalcem NMP Kočevje pri oživljanju. Po uspešni reanimaciji so reševalci obolelega občana prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

Gasilci omogočili vstop

Ob 10.29 so posredovali gasilci PGD Brežice na Jurčičevi ulici v Brežicah, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja. Reševalci NMP Brežice so onemoglo osebo oskrbeli.

Ob 14.19 so posredovali gasilci PGD Sevnica v Naselju heroja Maroka v Sevnici, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH 2 na izvodu PROTI TP KAMNI VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs-Č.N.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.