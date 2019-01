FOTO: Zaradi neprilagojene hitrosti jo je zaneslo, umrla 41-letnika v njenem vozilu

7.1.2019 | 12:50

Željko Zrilič

Kočevske Poljane, Novo mesto - Kot smo poročali že zjutraj, se je danes okoli pete ure zjutraj na regionalni cesti Podturn-Črnomelj pri Kočevskih Poljanah zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi trije avtomobili, umrli sta dve osebi, šest poškodovanih pa so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Željko Zrilič, vodja Oddelka za cestni promet na Policijski upravi Novo mesto, je pojasnil, da je voznica avtomobila znamke Hyundai vozila iz smeri Podturna proti Črnomlju.

"V kraju Kočevske Poljane hitrosti svojega vozila ni prilagodila stanju vozišča, ki je bilo v danem trenutku zasneženo, začelo jo je zanašati, zapeljala je na nasprotni vozni pas v trenutku, ko je iz smeri Črnomlja pripeljal voznik osebnega vozila znamke Dacia. Med vozili je prišlo do silovitega trčenja, v Dacio pa je trčil še en udeleženec prometne nesreče, voznik avtomobila znamke Volswagen. Žal sta na kraju prometne nesreče umrli dve osebi, stari 41 let, ki sta bili v vozilu 44-letne povzročiteljice, šest oseb so odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto," je pojasnil Zrilič in dodal, da naj bi po informacijah iz bolnišnice šlo za lažje poškodbe.

V nesreči sta umrla 41-letnika, eden iz Ivančne Gorice, drugi z Dvora.

Šest oseb so prepeljali v Urgentni center SB Novo mesto

V času prometne nesreče, je bilo na cestišču okoli dva do tri centimetre snega.

Identitete udeležencev seveda niso razkrili, je pa Zrilič omenil, da naj bi se udeleženci peljali v službo v Črnomelj oz. Novo mesto. Neuradno smo izvedeli, da naj bila pokojna zaposlena pri Akrapoviču, eden naj bi bil iz Ivančne Gorice, drugi z Dvora, oba sta sedela na desni strani avtomobila, eden spredaj, drugi zadaj.

Regionalna cesta, na kateri se je zgodila tragična nesreča, je dokaj prometno obremenjena, kar posledično pomeni, da je tudi verjetnost nastanka prometne nesreče velika, je dodal Zrilič.

Policisti PU Novo mesto so v lanskem letu obravnavali 1.341 prometnih nesreč (to je 9 odstotkov manj kot leta 2017), v katerih je umrlo 13 ljudi.

Policisti okoliščine prometne nesreče še ugotavljajo, so pa pri pregledu ugotovili, da so imela vozila zimsko opremo, morebitno odgovornost vzdrževalca ceste še ugotavljajo, je pa ob tem Zrilič poudaril, da ni mogoče pričakovati, da bo cesta splužena do asfalta, če je na njej dva do tri centimetre snega. Dogodek so videle tudi priče.

Bojan Kostić

Predstojnik Urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto Bojan Kostić je povedal, da so danes zjutraj sprejeli šest poškodovancev, ki so bili udeleženi v obravnavani prometni nesreči.

"Vse paciente smo oskrbeli, dva pa obdržali na opazovanju zaradi pretresa možganov. Ostale smo odpustili v domačo oskrbo, v njihovem primeru je šlo za lažje poškodbe, kot so udarnine in ureznine," je dejal Kostić.

Tekst in foto: Janja Ambrožič