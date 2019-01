Na prehodu za pešce zbil upokojenca; partnerko davil in ji grozil s pištolo

7.1.2019 | 17:30

Foto: arhiv DL

Krški policisti so bili v petek nekaj pred 17. uro obveščeni o prometni nesreči v Brestanici. Opravili so ogled in ugotovili, da je 56-letni voznik avtomobila na prehodu za pešce trčil v 79-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Lažje poškodovanega pešca so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Povzročitelju nesreče bodo policisti izdali odločbo o prekršku.

Čelno v nasproti vozeče vozilo

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih vozil pri kraju Bočka so bili policisti PP Metlika obveščeni v petek nekaj po 17.30. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 43-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 33-letna voznica. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli v Zdravstvenem domu Metlika. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka ga je imel 0,88 miligrama. O kršitvah 43-letnega voznika bodo z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče.

Davil jo je in ji grozil s pištolo

Novomeški policisti so v soboto prejeli klic na pomoč zaradi nasilja v družini. Takoj so se odzvali in zaščitili žrtve. Ugotovili so, da 51-letni nasilnež že dalj časa izvaja nasilje nad partnerko, pogosto ob prisotnosti otroka. Tokrat je žrtev davil in ji grozil s pištolo. Osumljenca, ki je pred prihodom policistov odšel s kraja, so kasneje izsledili. Zasegli so mu orožje, za katerega nima ustreznih dovoljenj in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in otroku zaradi suma, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Delal bo

Oškodovanec je policiste obvestil, da je med 31. decembrom in petkom nekdo v Češnjevku na območju Trebnjega vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel kosilnico ter motorno žago. Oškodovan je za 1.000 evrov.

Ob torbi z oblačili

Na parkirnem prostoru na Otočcu je v petek nekdo vlomil v avtomobil in izmaknil dve torbi z oblačili. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Vlomil v avtomobil

Na parkirnem prostoru v Šmarjeških Toplicah je neznanec vlomil v avtomobil in odtujil airsoft puško. Lastnik je oškodovan za 500 evrov.

Oborožil se je

V okolici Krškega je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel pištolo, malokalibrsko puško ter naboje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.000 evrov.

Namesto na bankomat ...

V Marindolu je neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore te našel in odtujil denar.

Ni prišel kot gost

V Čatežu ob Savi je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v gostinski lokal in odnesel denarnico z menjalnim denarjem.

Med žitom Alžirci

Policisti PMP Dobova so na vstopu v Slovenijo v petek med kontrolo tovornega vlaka, ki je prevažal žito, v enem izmed vagonov izsledili tri državljane Alžirije, ki so se skriti na podestu skušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Migranti tudi vlomili v hišo

Policisti PP Metlika so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v soboto pri kraju Dole izsledili in prijeli štiri državljane Alžirije ter državljana Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ugotovljeno je bilo, da so tujci pred tem na območju Metlike vlomili v stanovanjsko hišo, odtujili prehrambene izdelke in ročno svetilko. Ukradene predmete so zasegli, osumljence pridržali in jih bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Dobili so ga

V nedeljo v jutranjih urah so policisti izsledili in prijeli državljana Alžirije, ki je nezakonito prestopil državno mejo na območju Rakovca.

J. A.