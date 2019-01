Bogatejši za ambulanto družinske medicine

7.1.2019 | 15:15

Novo ambulanto sta odprla direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič in župan Andrej Kastelic. (Foto: M. Ž.)

Zdravnica Milena Goljović in medicinska sestra Nina Osterman

Mirna Peč - V Mirni Peči so danes odprli novo ambulanto družinske oz. splošne medicine, ki je svoj prostor dobila v upravnem delu nekdanje osnovne šole sredi kraja. Naložba je bila vredna okoli 155.000 evrov, Zdravstveni dom Novo mesto je prispeval dobrih 100.000 evrov, ostalo pa občina Mirna Peč.

V njej je so poleg prostora za zdravnika oz. v Mirni Peči za zdravnico specialistko družinske medicine Mileno Goljović, in medicinsko sestro, previjalnica za posamezne diagnostične preiskave in posege, prostor za referenčno ambulanto, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, in dodaten večnamenski prostor, predavalnica za različne dejavnosti.

Kot je povedala direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič, so poskrbeli za vso prenovo prostorov ter ureditev in opremo ambulante. Med drugim so prenovili tudi sanitarije in uredili čakalnico, zamenjali okna s senčili in vhodna vrata z nadstreškom ter uredili dostop za invalide. Občina pa je, kot je dejal domači župan Andrej Kastelic, zaradi enotnosti izgleda stavbe uredila zunanji del nekdanje upravnega objekta šole, pri tem je porušila kotlovnico, obnovila streho in stavbo odela s fasado, ter uredila parkirišča.

»Glede na to, da je to popolnoma nova ambulanta brez opredeljenih pacientov, je z današnjim dnem začela delovati trikrat tedensko po štiri ure. Želimo pa si in za to si bomo skupaj z občino tudi prizadevali, da bi se pacienti postopno opredelili v ambulanti, ki bo glede na število opredeljenih lahko zaživela tudi v drugačnem, razširjenem urniku,« je dodala Simoničeva.

Odprtje nove, pomembne pridobitve za občino in prebivalce, ki bo omogočila krepitev primarnega zdravstvenega varstva in ga čim bolj približala ljudem, so z nastopom pospremili pevka Tjaša Zirkelbach in učenci 3. razreda domače osnovne šole Toneta Pavčka.

M. Ž.

Galerija