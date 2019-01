V hiši našli mrtvo osebo

8.1.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.51 uri so v naselju Zalisec, občina Žužemberk, gasilci PGD Žužemberk s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanjsko hišo, v kateri so našli mrtvo osebo. Na kraju so bili tudi reševalci NMP Novo mesto in policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ1 na izvodu KASTELIC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA.

Nadzorništvo Metlika obveščae, da bo:

- od 10:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Majs- Č. N.;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GABER PRI SEMIČU, TP KOT POSTAJA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.