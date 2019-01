Ni zategnila ročne zavore, zato se je avtomobil sam premaknil in jo do smrti povozil

8.1.2019 | 09:20

Kot smo poročali se je včeraj v Posavju zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla občanka. Alenka Drenik s PU Novo mesto je sporočila, da so bili brežiški policisti nekaj po 15. uri obveščeni o nesreči v kraju Pečice, kjer naj bi žensko povozil avtomobil. Po prvih ugotovitvah naj bi 60-letna ženska na dvorišču stanovanjske hiše premaknila avtomobil po rahlem klancu navzgor. Ko je izstopila iz vozila in šla proti hiši, se je vozilo, ki najverjetneje ni bilo ustrezno zavarovano oziroma na njem ni bila zategnjena ročna zavora, pričelo premikati in povozilo žensko, ki je obležala pod vozilom. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Vlomil v lokal

V Brežicah je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v gostinski lokal in izmaknil menjalni denar.

Ob denar

Včeraj dopoldne je v Podbočju neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar.

J. A.