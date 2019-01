Ghosn se je na japonskem sodišču izrekel za nedolžnega

8.1.2019 | 08:00

Carlos Ghosn, generalni direktor Renaulta, pod okrilje katerega sodi tudi novomeški Revoz. (Foto: skupina Renault)

Tokio - Nekdanji predsednik Nissana Carlos Ghosn je na sodišču v Tokiu zatrdil, da je nedolžen in po krivem obdolžen ter nepošteno pridržan. Ghosna so japonske oblasti aretirale 19. novembra na njegovem zasebnem letalu na letališču v Tokiu. Od takrat je v priporu, ki so mu ga že dvakrat podaljšali na podlagi različnih točk obtožnice.

Pred japonskim sodiščem se je na zaslišanju, ki ga je zahteval Ghosn, da se seznani z razlogi za pripor, po poročanju tiskovne agencije AFP zbralo okrog 1000 ljudi, ki so se gnetli za eno od le 14 javnih vstopnic, ki so bile na voljo.

V vnaprej pripravljeni izjavi je Ghosn v svojem prvem javnem nastopu od aretacije zagotovil, da je vedno deloval z integriteto in doslej v svoji dolgi poslovni karieri še ni bil ničesar obtožen.

Tožilstvo mu med drugim očita prikrivanje prihodkov ter zlorabo položaja. Sodnik Yuichi Tada je prebral obtožnico in razložil, da je razlog za pripor verjetnost bega in verjetnost skrivanja dokazov.

Francosko-libanonsko-brazilski 64-letni poslovnež, ki mu priznavajo zasluge za rešitev avtomobilskega podjetja Nissan, naj bi skupaj s svojo desno roko, ameriškim menedžerjem Gregom Kellyjem, v Nissanu prikril okoli polovico svojega prihodka v petih fiskalnih letih od 2010 naprej.

Drugi sklop očitanih mu dejanj naj bi zagrešil v treh nadaljnjih fiskalnih letih, ko naj bi nadaljeval z enako sporno prakso. Cilj naj bi bil izogniti se kritikam, da je njegova plača previsoka.

Preiskava poteka tudi v smeri, da je Ghosn svoje zasebne investicijske izgube prenesel v Nissanove knjige. V tem okviru naj bi tudi uporabil Nissanova sredstva za poplačilo savdskega sovlagatelja.

STA