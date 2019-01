Ljubiteljska kultura daje pečat

Včerajšnja zdravica za ljubiteljsko kulturo (Foto: M. L.)

Simona Rožman Strnad (v ozadju) je poudarila množičnost ljubiteljske kulture v brežiški občini. Župan Ivan Molan (desno) ob taki množičnosti upa, da bo občina lahko za ljubiteljsko kulturo zagotovila toliko denarja, kot ga je lani. (Foto: M. L.)

Včeraj za svečano mizo, že kmalu ponovno na različnih odrih (Foto: M. L.)

Čatež ob Savi - Šest odstotkov prebivalcev v občini Brežice je dejavno vključenih v ljubiteljsko kulturo. Kar je nad slovenskim povprečjem. To je na Čatežu ob Savi na včerajšnjem ponovoletnem srečanju s predsedniki in mentorji kulturnih društev in njihovih sekcij, ki ga organizira brežiška območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnost, povedala njena vodja Simona Rožman Strnad.

Ob tako velikem številu ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev je množično tudi zanimanje javnosti za kulturne dogodke. Dogodki, ki so jih kulturna društva in njihove sekcije pripravili v okviru sklada, so pritegnili več kot 8.800 obiskovalcev. Množičnost ljubiteljskega kulturnega pomembno sooblikuje življenje in podobo občine Brežice, kot meni brežiški župan Ivan Molan, ki je v nagovoru na včerajšnjem dogodku ljubiteljske kulturnike pohvalil za njihova prizadevanja.

Kot je povedala vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular, se kulturna društva lahko še do 31. januarja s svojimi letošnjimi delovnimi načrti prijavijo na občinski javni razpis za financiranje njihovih dejavnosti. V brežiški občini bo letos pripravili nov program za področje kulture, je povedala Patricia Čular, ki je kulturna društva povabila k sodelovanju pri pripravi dokumenta.

M. L.

