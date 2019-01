Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?

8.1.2019 | 15:00

Vir: portal zVem

Novo mesto, Brežice - Ministrstvo za zdravje pilotno uvaja možnost ocene zadovoljstva z nekaterimi vidiki kakovosti zdravstvene obravnave za vse uporabnike storitev javnega zdravstva prek portala zVem in zavihka eZdravje https://zvem.ezdrav.si/e-zdravje. S pomočjo vprašalnika bo pacient informiral izvajalca, kako je zadovoljen z zdravstveno obravnavo, in tako prispeval k zagotavljanju kakovostne zdravstvene obravnave. V januarju pilotno uvajanje poteka v splošnih bolnišnicah Novo Mesto, Brežice in Trbovlje ter zdravstvenih domovih Ljutomer in Sežana, so sporočili iz zdravstvenega ministrstva.

Na podlagi testiranja bo ministrstvo za zdravje pripravilo kočno metodologijo in standardizirane vprašalnike za vse zdravstvene domove in bolnišnice. Pri pripravi so se posvetovali z vsemi ključnimi deležniki v zdravstvu, pomemben partner je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, projekt pa se financira iz rednih delovnih nalog ministrstva za zdravje, so zapisali v sporočilu za javnost.

»S tem projektom uresničujemo enega od 15 ukrepov iz Projekta Šilih. Gre za pomemben ukrep, s katerim se vzpostavlja možnost za aktivno sodelovanje uporabnikov zdravstvenih storitev pri vrednotenju sistema zdravstvenega varstva,« so pojasnili.

Vprašalnik je objavljen v slovenščini, italijanščini, madžarščini, angleščini in nemščini, pacienti pa ga prostovoljno izpolnijo najkasneje tri mesece po zdravstveni obravnavi, lahko ga v imenu pacienta izpolnijo tudi njegovi bližnji oziroma drugi, če ob tem zagovarjajo interese in pravice pacienta. Vprašalnik je na voljo, kot že zapisano, preko spletnega portala zVem ali spletne strani ustanove, kjer so obravnavali pacienta.

Za izpolnjevanje ankete bo pacient potreboval pet minut z oceno od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično), lahko bo označil tudi področja, za katere meni, da jih je treba izboljšati. Vprašalnik ni namenjen zbiranju osebnih podatkov, zato imena in priimka ni potrebno vpisati, označi pa se podatke o starostnem obdobju, spolu in stopnji izobrazbe.

Poročila bodo objavili na spletni strani ustanove, kjer so obravnavali pacienta, podatke pa bodo spremljali tudi na ministrstvu za zdravje, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.