V drugem mandatu še s podžupanjo

8.1.2019 | 12:35

Sara Drašković se na rotovž vrača v dvojni vlogi: kot poklicna podžupanja in kot občinska svetnica na listi Gregorja Macedonija. (Foto: M. M.)

Bojan Kekec, Gregor Macedoni, Sara Drašković in Boštjan Grobler (Foto: M. M.)

Novo mesto - Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je na današnji novinarski konferenci predstavil najožjo ekipo sodelavcev, s katero bo vodil drugi županski mandat. Kot nepoklicna podžupana ostajata Boštjan Grobler, zadolžen za področja družbene dejavnosti, podjetništva in turizma, in Bojan Kekec, zadolžen za gospodarske javne službe in energetiko. Po novem bo podžupanja še Sara Drašković, ki bo bdela nad razvojnimi projekti, črpanjem evropskih sredstev in sistemom lokalne blaginje, funkcijo pa bo opravljala poklicno. Draškovićeva se tako iz zasebnega sektorja vrača na rotovž, kjer je bila prvi dve leti prejšnjega mandata vodja županovega kabineta. Poleg omenjenih je župan izpostavil še svojo "desno roko", tj. direktorico novomeške občinske uprave dr. Vido Čadonič Špelič, in vodjo kabineta Meto Retar.

Macedoni je danes predstavil še potek večjih projektov, kot so prenova Glavnega trga, Hidravlične izboljšave Dolenjske, velodrom oz. olimpijski vadbeni center v Češči vasi, večnamenska pot ob Levičnikovi, izgradnja ceste skozi Velke Brusnice, načrtovanje prenove vaškega središča v Gabrju itd. O tem podrobneje v prihodnjih dneh in tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

M. M.