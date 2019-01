V četrtek se začenjajo letošnji Nikodemovi dnevi

8.1.2019 | 19:00

Nikodemovi večeri bodo potekali v Baragovem domu ob 19. uri.

Novo mesto - Konec tedna se v novomeški škofiji obetajo tradicionalni Nikodemovi večeri, letos malce bolj zgodaj kot sicer. Srečanja pod naslovom Bog je mlad, bodo organizirali v Baragovem domu v Šmihelu, potekala pa bodo ta in prihodnji četrtek in petek.

Napovedani dogodki, ki se bodo vsi pričeli ob 19. uri, so zanimivi, vsak bo lahko našel kaj zase.

Ta četrtek bosta gosta Nikodemovih večerov slovenska alpinista, zakonca Štremfelj, predavanje sta naslovila Od gora do Boga. Opisala bosta svojo pot do Boga skozi tri dimenzije: družinsko, alpinistično in duhovno. V petek, 11. januarja, bo psihiater dr. Borut Škodlar predstavil izzive, pred katerimi danes stojijo mladi in kako se to odraža v njihovih duševnih stiskah. Naslov predavanja je Stiske mladih in duhovnost.

Tudi Tone Kerin, misijonar z Madagaskarja, bo letos gost Nikodemovih večerov. Z njim smo se za Dolenjski list pogovarjali lani oktobra. (Foto: L. M.)

Prihodnji teden se bodo Baragovi večeri nadaljevali v četrtek 17. januarja z obiskom misijonarja z Madagaskarja, Toneta Kerina, ki je sicer doma iz posavskega konca. Na predavanju z naslovom Pričevanje, ki bogati, bo spregovoril o življenju na Madagaskarju in o veselju, ki ga med Malgaše prinaša evangelij. V petek, 18. januarja, bo moderator Sergej Valijev ob prvem delu filmskega ciklusa Dekalog, poljskega režiserja Krzysztofa Kieślowskega, razmišljal o temeljih življenja. Najprej bo ogled filma, nato pogovor z gosti večera.

Besedilo in foto: L. Markelj