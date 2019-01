Katastrofa v Kopru

8.1.2019 | 20:45

S sedemnajstimi točkami je bil tokrat najboljši strelec Krke Jure Lalić.(Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so si že na prvi tekmi četrtfinala pokala Spar praktično zaprli vrata polfinala. Obračun v domačem prvenstvu najuspešnejših moštev se je v dvorani Bonifika končal z visoko zmago domačinov - Sixt Primorska je Krko ugnala s kar 28 točkami razlike in stvar znanstvene fantastike je razmišljanje, da bodo novomeški košarkarji v enem tednu do povratne tekme prišli k sebi in Primorce ugnali za 29 točk ali več.

Vendar dolgo ni kazalo na katastrofo Novomeščanov, ki so tekmo sicer začeli nekoliko slabše in v prvi četrtini ves čas nekoliko zaostajali za domačim moštvom, da bi v drugi četrtini vzeli stvari v svoje roke in v sedemnajsti minuti s trojko Tima Osolnika, tokrat drugega strelca Krke, povedli za devet točk (31:22). Potem pa se je ustavilo in Koprčani so se še pred koncem polčasa vrnili v vodstvo in v drugem delu ves čas višali vodstvo do 83:54, za kolikor je dvajset minut pred koncem zabil Harris, petnajst minut kasneje pa je z zadetim enim od dveh prostih metov Jakov Stipanićev najvišjo prednost Primorcev znižal za eno točko. Povratna tekma v Novem mestu bo na sporedu v torek ob 19. uri.

Sixt Primorska : Krka 83:55 (15:13, 39:35, 62:47)

Krka: Marinelli 2, Škedelj 3, Osolnik 8, Bratož 5, Stipanićev 4, Fifolt 6, Balažić 3, Lalić 17, Lapornik 7.

I. V.