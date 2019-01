Zdrobil naj bi mu ličnico, nos in čeljust, zdaj trdi, da tega ni naredil on

9.1.2019 | 08:00

Štefan Mitrović s svojo odvetnico Tadejo Žibred

Novo mesto - Konec avgusta so v novomeški bolnišnici sprejeli moškega s hudimi poškodbami glave, ki so ga na nadaljnje zdravljenje odpeljali v UKC Ljubljana. Nenavadno je bilo, da je poškodbe utrpel med pretepom v lokalu in da je može postave o vsem skupaj obvestila šele bolnišnica, nihče tudi ni poklical reševalcev.

Po tistem so se policisti odpravili v bar Klanček v Črmošnjice pri Stopičah, kjer se je vse skupaj dogajalo, in ugotovili, da naj bi se v gostinskem lokalu okoli pol osme ure zvečer zgodil pretep, v katerem naj bi zdaj 57-letni Štefan Mitrović hudo telesno poškodoval 42-letnega Marka Potočarja.

Osumljenca ni bilo več tam, zato je za njim stekla iskalna akcija. Prijeli so ga dober teden pozneje, ko so pri njem opravili tudi hišno preiskavo.

Kriminalisti so Mitrovića že pred tem obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in nasilništva, med brskanjem po njegovi preteklosti pa smo našli zapis, da je bil že obsojen, ker je v Srbiji ustrelil svojo teto in skušal umoriti še tri sorodnike.

Predlog tožilstva: osem let zapora

Tožilka Renata Brodarič Trentelj

Pripeljali so ga iz pripora.

Na predobravnalnem naroku na novomeškem okrožnem sodišču je tožilka Renata Brodarič Trentelj najprej predstavila obtožnico, iz katere izhaja, da je Mitrović 23. avgusta lani v baru Klanček Potočarja najmanj štirikrat močno udaril v obraz, tako da je padel, pri tem pa mu je zdrobil ličnico, nos, čeljust, na čelu mu je zazijala tri centimetre dolga rana. »V primeru priznanja krivde glede na predkaznovanost in da je dejanje storil v času pogojnega odpusta, predlagam osem let zapora, preklic pogojnega odpusta in podaljšanje pripora,« je bila ponudba tožilke. Sodnica Mojca Hode je še dodala, da oškodovanec zaradi poškodb, zdravljenja in strahu zahteva 40 tisoč evrov odškodnine.

Mitrović je bil jedrnat: »Tega nisem naredil in ne priznam!«

Njegova zagovornica Tadeja Žibred je nanizala kup dokaznih predlogov, da je tudi obtoženi utrpel poškodbe, da je pretep začel oškodovanec, poleg tega naj bi o značaju obtoženca govorila socialna delavka, ki je delala z njim, tudi vodja skupine anonimnih alkoholikov naj bi potrdil, da se je Mitrović redno udeleževal srečanj, zaslišali naj bi tudi izvedenca medicinske stroke.

Sojenje se bo začelo 27. februarja.

Tekst in foto: Janja Ambrožič