Anina zvezdica na OŠ Drska

9.1.2019 | 08:30

Darila so pripravljena.

Prostovoljke prinašajo dobrine v zbirno učilnico.

Učenci so prinesli polne vreče.

Novo mesto - Učencem in zaposlenim na OŠ Drska je v veliko veselje, da smo lahko tik pred božično-novoletnimi prazniki 20. decembra v tradicionalni akciji Anina zvezdica obdarili kar 56 družin naših učencev.

Tokrat smo na obdarovanje povabili veliko več družin kot pretekla leta, kar nas je zaskrbelo, saj si vedno želimo razveseliti družine z res lepim darilom. Ob velikodušni pomoči Ane Lukner Roljič, ustanoviteljice Anine zvezdice, in učencev, ki so se tudi tokrat odzvali in prinašali v šolo različne dobrine, pa nam je uspelo všečno napolniti darilne pakete. V njih je bilo tako poleg osnovnih dobrin (npr. testenine, olje, mleko, moka) tudi nekaj higienskih pripomočkov (npr. robčki, gel za tuširanje, milo), sladkarij (čokolada, piškoti, bonboni, kava, čaj, kosmiči ali kakav, čokoladni namaz ali marmelada) in šolskih potrebščin (zvezek ali barvice ali flomastri ali pisala), še kakšna malenkost.

Učenci, ki so se skupaj s starši udeležili predaje novoletnih daril, so bili zelo veseli tudi igrač, ki so jih lahko sami izbrali. Ob predaji novoletnih daril smo družinam ponudili tudi veliko oblačil, ki so jih učenci prinesli v šolo v okviru projekta Ekošole. Anina zvezdica je ponovno uspela. Hvala vsem za pomoč in sodelovanje.

M. Kadivnik, OŠ Drska Novo mesto