Dvajset let Zdrave šole na Srednji zdravstveni in kemijski šoli

9.1.2019 | 08:45

Novo mesto - Promocija zdravja v šolah se je pričela pred 25 leti v dvanajstih slovenskih šolah s projektom Zdrava šola. Danes je v projekt vključenih blizu 400 osnovnih in srednjih šol. Osrednja slovesnost ob tem dogodku je bila v začetku novembra v Zrečah.

Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto smo s projektom pričeli v šolskem letu 1998/1999. Prva vodja projekta je bila profesorica Marija Grošelj. Za njo so projekt vodili še Mojca Fišter, Srečko Ožek, Andreja Kmet in kar deset let Barbara Stopar. Zadnji dve leti je vodja projekta Marinka Cerovšek.

Dejavnosti, ki smo jih izvajali, so bile namenjene dijakom, učiteljem, staršem in zunanjim udeležencem. Povezovali smo se z različnimi društvi, in sicer z Območnim združenjem Rdečega križa, Društvom za boj proti raku, Društvom za zdravje srca in ožilja, Društvom diabetikov ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Cilji so bili usmerjeni v:

•skrb za čisto okolje in urejenost šole in šolskih prostorov;

•skrb za zdravo prehrano in gibanje;

•boj proti odvisnosti in zasvojenosti;

•skrb za dobre medsebojne odnose in medgeneracijsko sodelovanje;

•skrb za duševno zdravje;

•preprečevanje nasilja

•humanitarna dejavnost (podari malico, Majhen prispevek, veliko darilo – hrana, kozmetika in šolski pripomočki, zbiranje oblačil za ponovno uporabo, odpadnega materiala – odejic in hrane za zavetišča za male živali, zbiranje zamaškov za pomoč invalidnim otrokom);

•številne stojnice za promocijo zdravja (boj proti aidsu, dan boja proti raku, dan celiakije, duševnega zdravja…).

Dejavnosti ob obletnici so potekale že od začetka šolskega leta. Dijaki tretjih letnikov so v prvih letnikih predstavili projekt in film o škodljivosti kajenja, ki so ga sami posneli. Organizirali smo delavnice za učence novomeških osnovnih šol, kjer smo predstavili zdrav slog življenja mladostnikov in osnove prve pomoči. Imeli smo stojnico na šolskem hodniku, v učilnice smo nalepili napise s pozitivnimi mislimi, na srečanju slovenske mreže zdravih šol smo predstavili projekt Nekadilski razred. Konec meseca novembra 2018 smo imeli slovesno prireditev ob dvajseti obletnici projekta. Prireditve so se udeležili dijaki, predstavniki Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kulturo, direktor Šolskega centra Štefan David, vodstvo šole, profesorji, mentorji in sodelavci, ki so v preteklosti sodelovali v projektu Zdrave šole. V mesecu decembru 2018 so bila za dijake zaključnih letnikov organizirana predavanja o krvodajalstvu in krvodajalske akcije.

Ponosni smo na opravljeno delo, imamo pa še veliko načrtov za prihodnja leta. Naši skupni cilji so skrb za spodbudno učno okolje, dobro počutje in zdravje vseh.

Vida Novinec