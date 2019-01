Ana Vidmar obdarila šmihelske prvošolce

9.1.2019 | 09:10

Novo mesto - Ana Vidmar je literarna ustvarjalka iz Šmihela, ki piše poezijo in prozo za odrasle in za otroke. Njena zbirka šteje sedem knjig.

Na OŠ Šmihel se njenega obiska vedno razveselimo, saj knjige niso njeno edino veselje, njena ljubezen so tudi ročna dela. To znanje pa je že večkrat prenesla tudi učencem šmihelske šole. V prazničnem decembru je obiskala prvošolce na OŠ Šmihel in njeni podružnici. V prijetnem druženju nam je povedala marsikaj o svojem ustvarjanju in podrobneje predstavila svoji zadnji dve knjigi, ki ju je namenila otrokom; to sta Šušu in Nišu ter Vran Koki. Učenci so ji zastavili kar nekaj vprašanj v zvezi s šolanjem na OŠ Šmihel, ki jo je tudi sama obiskovala, o prijateljih, družini, knjigah in branju. Gospa Vidmar je podarila šolski knjižnici deset izvodov obeh omenjenih otroških knjig, vsak izmed učencev pa je prejel v dar knjigo Šušu in Nišu.

Učenci so bili knjižnega darila zelo veseli. V znak hvaležnosti so ji zapeli in zaplesali. Ob koncu prijetnega druženja so gospe Ani zaželeli še veliko ustvarjalnega navdiha. Veseli nas, da smo v okviru Rastoče knjige stkali tako prijetne vezi z literarno ustvarjalko iz našega šolskega okoliša.

Meta Dragman

Galerija