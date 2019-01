Komunala poleti že v novih prostorih

9.1.2019 | 09:35

Drago Muhič in Stanko Tomšič pred novo upravno stavbo trebanjske komunale, ki počasi dobiva svojo podobo. (Foto: R. N.)

Trebnje - Na obrobju mesta v smeri Mirnske doline raste sodoben poslovno-logistični center trebanjske komunale, za katerega so temeljni kamen simbolično položili avgusta lani. Dela potekajo po časovnem in finančnem načrtu, zatrjuje direktor Stanko Tomšič, ki načrtuje, da se bodo iz središča Trebnjega, kjer delujejo sedaj, v nove prostore lahko preselili že čez nekaj mesecev.

»Trenutno ne vidimo težav, da ne bi bil objekt zgrajen do konca maja, kot je predvideno po pogodbi. Pojavljajo se sicer manjši problemi, ki pa jih sproti rešujemo,« pravi Drago Muhič, direktor novomeškega podjetja GPI Tehnika, ki je bilo izbrano za izvajalca. Zgrajenih je že tri četrtine predvidenih objektov, pred dnevi pa so v nekaterih že začeli pripravljati omete in vgrajevati okna, ki naj bi jih, če bo vreme dopuščalo, vstavili v kratkem. »Ostala so obrtniška dela, ponekod še groba inštalacija, na koncu pa bo treba urediti tudi zunanjost,« dodaja. Zaradi ugodnih vremenskih razmer so neprekinjeno delali vse do božično-novoletnih praznikov, po dopustih pa bodo znova poprijeli za delo. Če bi zima slučajno pokazala zobe in če bodo morali zaradi tega ustaviti stroje, jih to pretirano ne skrbi, saj so do zdaj že veliko postorili, pravi Muhič. »Za nas bo gradnja tega objekta dobra referenca za naprej. Takšnega kompleksa, in sicer upravne stavbe, delavnice ter preostale infrastrukture s priključki in navezavami, naše podjetje še ni gradilo,« dodaja.

Nad projektom poleg nadzornikov pozorno bdi tudi direktor trebanjske komunale. »Zadeve potekajo korektno in lahko smo zadovoljni tako z izvajalcem kot tudi s podizvajalci,« meni Tomšič, ki predvideva, da bodo poleti na novi lokaciji lahko gostili komunalne igre, ki se jih udeležujejo delavci vseh komunalnih podjetij po Sloveniji. Vrednost naložbe v celoti znaša okoli 3,5 milijona evrov brez DDV, za nakup zemljišča, projektno dokumentacijo, komunalni prispevek in za nadzor pa je komunala že namenila okoli pol milijona evrov lastnih sredstev. »Vse bomo financirali sami. Za projekt smo pri Deželni banki Slovenije vzeli tri milijone evrov dolgoročnega kredita, ki je bil za nas najbolj ugoden,« pojasnjuje Tomšič. Da kasneje ne bi imeli težav, na komunali tudi razmišljajo, da bi zamenjali stari server, kar bo kar precejšen finančni zalogaj.

Uspešno leto

Kljub napornemu letu direktor ocenjuje, da je bilo najboljše, odkar je prevzel vodenje javnega podjetja. »Uspešni smo bili predvsem na gradbenem delu, kjer podatki kažejo, da smo ustvarili skoraj dva milijona evrov prihodkov. Toliko jih je imela komunala leta 2012, ko sem prišel v podjetje. Ni še dokončnega poročila, a podatki kažejo, da smo imeli lani okoli 6,3 milijona evrov vseh prihodkov,« je s poslovanjem podjetja zadovoljen Tomšič. Na Komunali Trebnje je zaposlenih 77 ljudi, v naslednjih letih pa predvidevajo, da se bo ta številka povzpela na 80.

Na območju, na katerem je komunala še trenutno, trebanjska občina načrtuje gradnjo kulturnega centra, kar je bil še eden izmed razlogov za selitev.

Članek je bil objavljen 3. januarja 2019, v 1. številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

