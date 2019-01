Ženska leta 2018 je Polona Lah, med nominirankami tudi Nuša Rustja

9.1.2019 | 10:40

Nominiranke za žensko leta 2018, Nuša Rustja je tretja z desne. (Foto: Mare Vavpotič/M24, spletna stran revije Zarja)

Ljubljana, Novo mesto - Revija Zarja je v ponedeljek zvečer v SNG Opera in balet Ljubljana razglasila žensko leta 2018. Bralci so izbrali Polono Lah, vodjo projektov v Domu Danice Vogrinec v Mariboru, med devetimi kandidatkami pa je bila tudi Nuša Rustja, prostovoljka Območne organizacije Rdečega križa Novo mesto, ki je, kot so zapisali na spletni strani revije Zarja, skoraj z lastnimi rokami obnovila hišo družini Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah.

»Nuša je bila pobudnica in organizatorica obnove hiše za družino Rajk, ki je bila kočana v letu 2018. Med drugim kot prostovoljka povezuje mlade z Rdečim križem s programi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Uspešno je izpeljala je več akcij zbiranja sredstev za socialno ogrožene družine in posameznike. Z izjemno občutljivostjo za soljudi se trudi za njihovo vključevanje, pomoč in ustvarjanje boljših pogojev za vse. Ponosni smo, da je Nuša prostovoljka OZRK Novo mesto,« je o Nuši Rustja povedala sekretarka novomeškega Rdečega križa Barbara Ozimek.

Letošnje kandidatke je pred slavnostno razglasitvijo v predsedniški palači sprejel predsednik države Borut Pahor, ki je se udeležil tudi slovesne razglasitve.

Za naslov ženska leta 2018 so se potegovale kandidatke, ki se lahko pohvalijo s posebnimi pozitivnimi lastnostmi, prizadevanjem za boljši svet, pokončno držo ali uspešnostjo na svojem področju, so pojasnili v Zarji.

M. Ž.