Uredili bodo parkirišča na Portovalu in ob Težki vodi, brvi še v načrtih

9.1.2019 | 14:00

Na občini predvidevajo, da bodo postopki razlastitve letos stekli naprej. (Vir fotografije: Jereb in Budja arhitekti)

Novo mesto - Kot smo poročali, je novomeški župan Gregor Macedoni na včerajšnji novinarski konferenci predstavil podžupane v novem mandatu in spregovoril o nekaterih aktualnih projektih.

Med drugim je izpostavil gradnjo novih parkirišč v Portovalu in ob izlivu Težke vode. Za oba projekta so na MO Novo mesto že pridobili gradbeno dovoljenje, zato izvedbo načrtujejo že v tem letu. Na zelenici med stadionom Portoval in igriščem z umetno travo načrtujejo 42 parkirnih mest za avtomobile. Parkirišča bodo namenjena kratkotrajnemu parkiranju uporabnikov športnega parka, v sklopu tega projekta pa bodo uredili tudi šest parkirišč za avtodome, za katere bo na tej lokaciji v prihodnosti zraslo postajališče s celovito opremljenim oskrbnim mestom

Na že obstoječem makadamskem parkirišču pod bolnišničnim kompleksom (ob izlivu Težke vode v reko Krko) nameravajo zgraditi 38 parkirišč z urejenimi zelenimi površinami, ki se bodo navezovale na načrtovano brv proti Loki.

Arhitekturni natečaj za omenjeno brv, ki je potekal jeseni, so zaradi neustreznih rešitev zaključili brez izbire in ga bodo ponovili v naslednjih mesecih. Poleg te brvi se na upravni enoti nadaljuje tudi postopek za razlastitev, ki bi omogočal gradnjo načrtovane brvi v Irči vasi, ki bo povezala Drsko in Bršljin. »S strani zasebnika je bila umaknjena pritožba na parcelacijo in Geodetksa uprava je izdala sklep o parcelaciji. Lastnik zemljišča se je nanj vnovič pritožil, a so to zavrnili, o čemer smo obvestili upravno enoto, ki ima sedaj po naši presoji odprto pot za razlastitev. Tako računamo, da bi se postopki v letošnjem letu lahko premaknili naprej in zdaj hitimo s projektiranjem,« je glede brvi dejal župan.

Kot je znano, je na natečaju za brv v Irči vasi jeseni 2017 zmagala rešitev ljubljanskega biroja Jereb in Budja arhitekti, naložba pa je ocenjena na 1,1 milijona evrov, a se je zapletlo zaradi spora z enim od lastnikov tamkajšnjih zemljišč. Gradnjo so sprva napovedali za drugo polovico lanskega leta.

M. M.