Nova svetnica in kadrovska komisija

9.1.2019 | 15:00

Foto: B. B., arhiv DL

Krško - Krški občinski svetniki so na korespondenčni seji v petek potrdili mandat novi svetnici Jožici Mikulanc (SLS), ki bo v občinskem svetu zamenjala Mirana Stanka. Ta je namreč ob prevzemu županskega položaja odstopil z mesta svetnika. Mikulančeva je na listi SLS kandidirala v 3. volilni enoti.

Na korespondenčni seji so imenovali tudi člane komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Sedemčlansko kadrovsko komisijo sestavljajo: Vlado Grahovac, Jože Pirc in Jože Slivšek (vsi SLS), Nataša Šerbec (SD), Aljoša Preskar (NSi), Dušan Dornik (SMC) in Jože Olovec (SDS).

B. B.