Led padel s tovornjakov, zato dve nesreči

9.1.2019 | 12:05

Foto: PP Sevnica, PP Šentjernej

Foto: PP Sevnica, PP Šentjernej

Foto: PP Sevnica, PP Šentjernej

Na območju Policijske uprave Novo mesto smo včeraj obravnavali dve prometni nesreči, ki sta nastali zaradi padca ledu s tovornih vozil. O prvi smo bili obveščeni nekaj pred 9. uro. Na avtocesti je iz smeri Obrežja proti Novem mestu na vetrobransko steklo avtomobila padel led s tovornega vozila, ki je vozilo pred njim, in poškodoval steklo.

Okoli 13.30 pa so sevniški policisti obravnavali prometno nesrečo na cesti med Tržiščem in Mokronogom, v kateri sta bili v nesreči udeleženi dve tovorni vozili. V ovinku je s strehe tovornjaka bosanskih registrskih oznak padla ledena plošča, ki je priletela v vetrobransko steklo tovornjaka slovenskih registrskih oznak. Led je prebil steklo, katerega delci so poškodovali voznika po glavi. Povzročitelju nesreče so zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Policisti opozarjajo na previdnost

Na PU Novo mesto voznike motornih vozil opozarjajo na nevarnost raztresanja ledu z vozil. Padec snega ali ledu lahko razbije vetrobransko steklo in poškoduje voznika, predvsem pri večjih hitrostih pa lahko pride tudi do hujših prometnih nesreč. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost, so še dodali.

Pogledal v kozarec in povzročil nesrečo

Nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča v Dolenjih Laknicah, kjer je 43-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,87 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan in brez vozniške

Sevniški policisti so med kontrolo prometa v Blanci včeraj okoli 13. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Ford fokus. Med postopkom so ugotovili, da 62-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,01 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pošteno napihal

Sevniški policisti pa so ponoči v Tržišču ustavili voznika avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 35-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,08 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v lesen objekt

Med ponedeljkom in torkom je v Novem mestu nekdo vlomil v lesen objekt in odnesel agregat, akumulator in samokolnico. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

Izkoristil odstotnost zaposlenih

Na Mirni je včeraj nekdo med 17.30 in 18.30 izkoristil odsotnost zaposlenih in vlomil v poslovne prostore. Odnesel je blagajno z denarjem in povzročil za okoli 2200 evrov škode.

Prijeli pet tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Tribučah in Čatežu ob Savi izsledili in prijeli pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci, ki so se izrekli za državljane Iraka in Afganistana, še niso zaključeni.

M. Ž.