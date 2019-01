Sodišče o ceveh; Zakaj menjava oblasti šele konec januarja?

9.1.2019 | 19:30

Po dolgem in veselem decembru se življenje počasi vrača na stare tirnice. Večina zaposlenih je znova na delovnih mestih. Kako dolgo bomo delali pred zasluženo upokojitvijo? S prvim dnem novega leta so začeli veljati nekateri novi oziroma spremenjeni zakoni in tako so v veljavo stopili tudi novi pogoji za vse, ki se nameravajo upokojiti. Kakšni so ti pogoji, podrobno predstavljamo v tiskani izdaji Dolenjskega lista, kjer obširno pišemo tudi o napovedih delodajalcev na temo zaposlovanja.

Pred dobrim mesecem smo v Dolenjskem listu poročali o očitkih iz predvolilne anonimke in Zveze za Dolenjsko (ZZD) glede »ruskih cevi« v večmilijonskem projektu Hidravlične izboljšave Dolenjske. Da so namesto (dražjih) francoskih vgradili (cenejše) ruske in s tem kršili zakon o javnih naročilih, sta že tedaj zavrnila tako novomeški župan Gregor Macedoni kot direktor Komunale Novo mesto, ki vodi projekt petih občin, Gregor Klemenčič. Zdaj smo pridobili dokumente s sodišča. Kaj piše v njih, boste izvedeli v Dolenjcu.

Lokalne volitve so že zdavnaj mimo, zaprisegli so novi občinski svet in župani, ki marsikje že delajo s polno paro. A kljub temu, da je bil v Šmarjeških Toplicah izvoljen novi župan, v tej občini še vedno ni prišlo do zamenjave na masti prvega med enakimi, saj je Bernardka Krnc ustanovno sejo občinskega sveta sklicala šele za konec januarja. Kaj na to pravi novoizvoljeni Marjan Hribar?

Odgovore najdete v Dolenjskem listu, kjer vam predstavljamo tudi prvorojenca v letošnjem letu v brežiški in novomeški porodnišnici in novomeške trojčke, ki so ravno te dni prišli iz porodnišnice v svoj dom.

