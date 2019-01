Je alkohol v kombinaciji z zdravili kaj pripomogel k temu, da je zabodel svojo ženo?

9.1.2019 | 12:45

Sivo Palčič

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje Silvu Palčiču iz Rumanje vasi, ki je pred dobrim letom, 24. decembra 2017, z nožem 18-krat zabodel svojo ženo Anico. 61-letniku tožilstvo očita kaznivo dejanje umora, ki da ga je storil na grozovit način, iz brezobzirnega maščevanja in drugih nizkotnih razlogov, poleg tega se je pod obtožbo znašlo tudi nasilje, ki naj bi ga izvajal v družini. Na predobravnalnem naroku je tožilec zanj predlagal 29 let zapora.

Ker gre za hudo kaznivo dejanje in je znano, da naj bi Palčič v kritičnem času pil veliko alkohola, hkrati pa jemal različna zdravila, je sodišče že septembra naročilo pisno izvedensko mnenje komisije, ki jo sestavljajo psihiater, klinični psiholog in internist, a ga do danes še niso dobili. Tokrat je na sodišče prišla le ena od članov komisije, izvedenka internistka, specializirana za kardiologijo, doc. dr. Katja Prokšelj.

"Včeraj sem po telefonu govorila z ostalima dvema izvedencema in dobila zagotovilo, da je mnenje narejeno in da ga bodo poslali danes, prav tako sem se z njima uskladila glede datumov, kdaj lahko pristopita na glavno obravnavo," je pojasnila predsednica petčlanskega senata sodnica Mojca Hode.

Ker nihče še ni dobil mnenja v roke in se torej ni mogel pripraviti, je Palčičeva zagovornica Jasna Simčič nasprotovala temu, da bi sploh zaslišali internistko, z njo se je strinjala tudi tožilka Renata Brodarič Trentelj. Sama izvedenka je pojasnila, da je njeno mnenje v sklopu tistega, ki ga je izdelala komisija, nekoliko ločeno. Senat je po posvetovanju odločil, da izvedenko vendarle zaslišijo. Predsednica je pojasnila, da takšna odločitev ni v nasprotju z zakonodajo, je pa poudarila, da če se bodo za omenjeno izvedenko pozneje pojavila vprašanja, jo lahko ponovno povabijo.

Izvedenka doc. dr. Katja Prokšelj

Kardiologinja je bila zelo kratka. Uvodoma je pojasnila, da je pri izdelavi mnenja upoštevala tako sodni spis kot zdravstveno dokumentacijo, Palčiča je tudi pregledala. Ugotovila je, da alkohol v kombinaciji z zdravili, ki jih je jemal (antidepresivi, tablete zaradi povišanega krvnega tlaka, maščob v krvi, prostate...) "ni bistveno vplival na njegovo zdravstveno stanje."

Ko jo je Simčičeva vprašala, kolikokrat se je sestala komisija izvedencev, je pojasnila, da osebno samo enkrat.

Tožilko je zanimalo, ali je iz dokumentacije razvidno, da je imel obtoženec predpisan tudi apaurin. "To ni moje področje, to sodi na področje psihiatrije," se je glasil odgovor izvedenke.

Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji petek, ko naj bi zaslišali izvedenca psihiatrične stroke.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

