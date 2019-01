Trčila v tovorno vozilo; ostali brez elektrike

9.1.2019 | 18:10

Foto: arhiv DL

Danes ob 10.33 je na Levičnikovi cesti v Novem mestu voznica z osebnim vozilom trčila v tovorno vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, usmerjali promet, pomagali reševalcem in delavcem cestnega podjetja, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Več kot 3.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike

Okoli pol enajstih je v naseljih Kostanjevica na Krki, Veniše, Velike vasi in Hrastje pri Cerkljah zaradi okvare daljnovoda prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Brez električne energije je ostalo 3.400 gospodinjstev. Okvaro so odpravili delavci podjetja Elektro Celje, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.