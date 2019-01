Krško ima novega trenerja

Krško - Nogometni klub Krško, ki je jesenski del državnega prvenstva v prvi ligi končal na zadnjem mestu, ima novega trenerja. Vodenje moštva je prevzel izkušeni Hrvat Milan Đuričić, ki s Posavci sodeluje že nekaj mesecev.

Triinsedemdesetletni Đuričić je v Sloveniji vodil številne prvoligaške klube (Drava, Celje in Rudar) in je Krčanom priskočil na pomoč v zadnjih krogih jesenskega dela ter takrat pomagal začasnemu prvemu trenerju Radovanu Karanoviću.

Začeli misijo obstanek v prvi ligi

Članska ekipa se je včeraj zbrala na pripravah pred nadaljevanjem sezone. Kot piše na spletni strani kluba, so začeli misijo obstanek v Prvi ligi Telekom Slovenije. V jesenskem delo so zabeležili tri zmage, šest neodločenih izidov in kar deset porazov. Strokovno vodstvo je k prvi ekipi priključilo štiri mladince iz domače nogometne šole, ki se borili za nastop v prvi ligi. To so Mark Španring, Andraž Lipec, Timotej Rešetič in Jure Ribič. »Prav tako se je pripravam priključilo še nekaj novincev, ki se bodo morali dokazati, da se bomo z njimi dogovorili za sodelovanje v drugem delu slovenskega nogometnega prvenstva,« so zapisali na spletni strani kluba. Člansko ekipo pa so zapustili Aleksandr Kulinitš, Slavko Brekalo, Dario Tomić, Nikola Mandić, Macario Hing-Glover in Žiga Frelih.

»Z omenjenimi rešitvami nadaljujemo borbo za obstanek v prvi ligi in navijačem sporočamo, da bomo naredili vse, da obstanemo in postanemo stabilen prvoligaš ter 100. obletnico NK Krško dočakamo v odlični kondiciji. Naš cilj je vzgajati zdrave, poštene, delavne osebnosti, ki znajo sodelovati, pomagati in zmagovati. V tem vidimo svojo ključno vlogo in prispevek k razvoju ne samo nogometa in športa ampak celotne regije,« so še zapisali.

Odziv na finančne stanje kluba

V klubu so se odzvali tudi na zapise v nekaterih medijih, da je klub v težkem finančnem stanju in da je ogrožen obstoj. »V zadnjih dneh je v medijih zaokrožilo precej neresnic o finančnem stanju NK Krško, ki jih širijo bivši funkcionar kluba in celo nekateri zaposleni v nogometni šoli NK Krško. Žal podobne aktivnosti predvsem škodijo ugledu in tradiciji kluba. V vodstvu NK Krško odprta vprašanja rešujemo s pogovorom in z organi kluba, zato smo za 25. januar sklicali vrhovni organ kluba, zbor članov - skupščino. NK Krško bo prav tako transparentno predstavil dejansko stanje v klubu ter nedavne dogodke znotraj kluba našim navijačem in širši javnosti,« so sklenili.

