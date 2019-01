Minister Leben: Tla so onesnažena, območje Zaloga sanirano do poletja

9.1.2019 | 20:00

Župan občine Straža Dušan Krštinc in minister za okolje in prostor Jure Leben.

Po letih opozarjanj so bili danes s slišanim vidno zadovoljni tudi predstavniki CI s Francem Plutom na čelu.

Straža - »Moje slutnje so se žal izkazale za pravilne,« je danes pozno popoldne v poslopju straške občine zbranim predstavnikom lokalne skupnosti dejal okoljski minister Jure Leben. Kot smo poročali, si je takoj po prevzemu funkcije lansko jesen ogledal požarišče obrata Ekosistemi v Zalogu in obljubil interventno sanacijo. Danes je straškemu županu Dušanu Krštincu s sodelavci in predstavnikom tamkajšnje civilne iniciative s Francem Plutom na čelu predstavil rezultate zadnjega monitoringa tal in vode ter nadaljnje ukrepe.

»Rezultati kažejo, da so tla v neposredni bližini požarišča, predvsem na območju med cesto in železnico, še vedno onesnažena in tako neustrezna za pridelavo rastlin ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje pitne vode,« je rekel minister in naštel vrsto kovin, ki so jih našli v vzorcih in so presegle dovoljenje oz. mejne vrednosti, med njimi celo kritično vrednost cinka. Odkrili so tudi prisotnost fekalnih odplak.

Rezultate monitoringa sta podrobneje predstavila še v.d. generalnega direktorja Agencije za okolje Gregor Sluga in Janja Turšič, zbrane pa je najbolj zanimalo, kako bo država ukrepala naprej. Po besedah ministra in glavne okoljske inšpektorice Dragice Hržica bodo v kratkem izbrali izvajalca sanacije območja, prejeli so dve ponudbi, do konca meseca pa naj bi že podpisali pogodbo.

»Denar za sanacijo je v letošnjem proračunu zagotovljen,« je rekel minister, ki računa, da bo območje sanirano do letošnjega poletja, ko naj bi iz Zaloga odpeljali 7.500 ton ožganih smeti in za to porabili 1,6 milijona evrov. Tudi danes je poudaril, da bo država poplačilo sanacije potem terjala od povzročitelja, lotili pa so se tudi sprememb okoljske zakonodaje.

Z današnjimi obljubami so bili Stražani zadovoljni. Župan Krštinc je dejal, da bodo skupaj pregledali omenjeno območje oz. tamkajšnjo javno kanalizacijo, saj morajo najti tudi vzrok za fekalno onesnaženje, pri čemer ni izključil možnosti polivanja z gnojevko. Z načrtom sanacije je bil zadovoljen tudi Plut, a je dodal, da bodo zaradi slabih izkušenj od prej dejansko zadovoljni po izvedeni sanaciji. Ali bo ta zajemala tudi odvoz onesnažene zemljine, danes predstavniki CI niso dobili dokončnega odgovora, so se pa z ministrom strinjali, da bodo morali preprečiti odtekanje izcednih voda in tako preprečiti nadaljnje onesnaževanje okolja.

Tekst in foto: M. Martinović

