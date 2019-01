Srečanje za srečo vsaj stokrat

10.1.2019 | 08:00

Tega napisa v lanskem decembru v krožišču v središču Sevnice najverjetneje ni postavil Družinski inštitut Zaupanje v okviru projekta Rast(išče) sreče, ampak napis lahko doživljamo tudi kot rastišče sreče. (Foto: M. L.)

Sevnica - Družinski inštitut Zaupanje je marca lani v Sevnici pričel izvajati regionalni projekt Rast(išče) sreče. Glavna dejavnost pri tem je bilo dolgotrajno spremljanje posameznih otrok in mladostnikov, ki niso kos različnim izzivom vsakdanjika, bi lahko povzeli sporočilo predstavnice Družinskega inštituta Zaupanje Nine Krohne. Tako so zaposleni in usposobljeni prostovoljci v nekaj manj kot letu spremljali 23 takih otrok in mladostnikov iz štirih osnovnih šol v sevniški občini. Z njimi so opravili več kot 100 osebnih srečanj. Poleg spremljanja otrok in mladostnikov je družinski inštitut opravil tudi preko 30 brezplačnih ur terapevtskega svetovanja za starše teh otrok.

»Ekipa Družinskega inštituta Zaupanje se je otrokom in mladostnikom v letu 2018 približala tudi na sevniških ulicah. Izpeljali so 15 intervencij uličnega dela, s katerimi so popestrili vsakdanjik več kot 80 mladostnikom in jih z različnimi dejavnostmi spodbujali h kakovostnemu in zdravemu načinu preživljanja prostega časa,« je sporočila Nina Krohne.

Družinski inštitut bo projekt Rast(išče) sreče nadaljeval tudi letos. V tem letu bo v ulično delo vključil pisan kombi z imenom Osrečevalnik (»Srečko«). Z veseljem sprejmejo tudi nove prostovoljce, ki jih zanima delo z mladimi in si želijo pridobiti nova znanja in poznanstva.

Nosilec projekta je Mladinski center Krško, v posavski regiji pa ga izvajata tudi KTRC center Radeče in Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli. Projekt financirata Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega socialnega sklada. Denarno ga podpira tudi občina Sevnica.

M. L.