Med gradnjo vrtca zapleti, a na koncu le vse dobro

10.1.2019 | 18:30

Nov vrtec Čebelica je zgrajen iz dveh stavb, ki jih povezuje zunanji hodnik. Kuhinja je razdelilna iz bližnje osnovne šole.

Šentjernej - »Z novimi prostori smo zadovoljni. Vrtec deluje prijazno, svetlo, v njem se dobro počutimo. Najbolj veseli smo prostornih teras, na katere imamo neposreden prehod iz igralnic, ter velike telovadnice,« o novem Vrtcu Čebelica Šentjernej pravi ravnateljica Ana Srpčič.

Ana Srpčič

Nov vrtec odlikujejo prostorne terase, kjer se otroci lahko igrajo tudi v slabem vremenu.

Zdaj je težko pričakovana pridobitev 18-oddelčnega nizko energetskega vrtca v Šentjerneju dokončno nared - spomnimo, prvo fazo vrtca so predali namenu konec lanskega junija, druga faza pa je bila dokončana konec novembra lani in zdaj malčki že uživajo v novih prostorih. V vrtec Čebelica je vpisanih 380 otrok, a ti niso le v novi stavbi, saj so ohranili še enoto Živžav s štirimi oddelki v Orehovici, tri oddelke enote Petelinček v šentjernejski osnovni šoli ter družinsko varstvo Mohorič. Zaprli pa so tri enote: Gradiček, Kobacaj in Muco Copatarico.

V novem vrtcu je tako sedaj polnih 15 oddelkov, tri igralnice so še prazne. Kot pravi Srpčičeva, v že obstoječe oddelke sprejemajo otroke, ki so rojeni novembra in decembra 2017 ter januarja 2018 - gre za medletne vpise enoletnikov. Sicer pa bodo spremljali potrebe po varstvu in, če se bo nabral za en oddelek malčkov, ga bodo v soglasju z občino lahko odprli spomladi. Z novim vrtcem se je zelo povečala kvadratura čiščenja, zato so že poleti pridobili soglasje za zaposlitev dveh čistilk. Od lanskega septembra imajo zaposleno svojo svetovalno delavko (prej skupaj z OŠ). Če bo prišlo do odpiranja novih oddelkov, pa bodo seveda morali zaposlovati tudi vzgojitelje.

Radko Luzar in Samo Hudoklin

Da je gradnja novega vrtca v roku pri kraju, pa so zadovoljni tudi na občini. Gre za največjo naložbo prejšnjega mandata, ki je ocenjena na 3 milijone 655 tisoč evrov neto.

Zakaj je prišlo med gradnjo do mnogih zapletov in napak, zakaj se je naložba podražila in več o tem, kako kaže s predšolskim varstvom v prihodnosti, pa v današnji številki Dolenjskega lista govorita župan Radko Luzar in direktor občinske uprave Samo Hudoklin.

Besedilo in foto: L. Markelj

