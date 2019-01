Gače ponovno obratujejo

10.1.2019 | 09:05

Črmošnjice - Edino večje dolenjsko-belokranjsko smučišče na Gačah od včeraj znova obratuje. Danes delata vlečnici otroška Medo in vlečnica Gače 1 ter proga B do polovice, in sicer od 9. do 16. ure.

Kot so zapisali na njihovi spletni strani, bo za vikend obratovala cela proga B.

M. Ž.