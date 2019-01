Je bila Sušica onesnažena s fekalijami?

10.1.2019 | 10:10

Po mnenju društva Bober je prišlo do onesnaženje Sušice.

Predsednik društva Bober Igor Šenica

Čistilno napravo v Dolenjskih Toplicah bodo razširili.

Dolenjske Toplice - Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska je v ponedeljek izvajalo okoljsko patruljo na področju reke Sušica in Krka. Kot je povedal predsednik društva Igor Šenica, je opazil, da se v Sušici od čistilne naprave do izliva v Krko nekaj dogaja. »Ko sem prišel na most, sem opazil, da je prišlo do velikega onesnaženja z organskim in neorganskim muljem. Sušica je bila popolnoma onesnažena, po podrobnem pregledu struge sem tudi ugotovil, da po vsej verjetnosti na tem področju ni nobenega življenja. Rib ni opaziti, ker je voda motna in se ne vidi, če je prišlo do pogina rib,« je povedal Šenica.

Kot dolgoletni poznavalec biotske raznovrstnosti ocenjuje, da je celotno področje od čistilne naprave do njenega izliva in tudi naprej, kajti v ponedeljek so motno vodo opazili tudi do jezu v Rumanji vasi, onesnaženo, medtem ko je Sušica nad čistilno napravo povsem bistra. »Na srečo so temperature nizke, to pomeni ene vrste hladilnik, kajti v primeru poletnih temperatur, višjih, bi prišlo do razkroja in neznosnega smradu. Smrad ni velik problem, kot je onesnaženje celotne biodiverzite tega področja,« je dodal. Po njegovih domnevah, naj bil v Sušico spuščen celoten bazen fekalij iz čistilne naprave, na kateri sicer potekajo gradbena dela.

O tem so obvestili pristojne institucije, od katerih pričakujejo čim hitrejše ukrepanje. »Takšna stvar je nedopustna. Potrebno je najti odgovorno osebo, da se ne več ponovila,« je še poudaril Šenica.

Člani društva že od leta 2013 izvajajo regijske okoljske patrulje, s katerimi preventivno skrbijo za varstvo okolja. »Cilj in namen eko patrulje našega društva je tudi varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zmanjševanje možnih vplivov na okolje z gensko spremenjenimi organizmi in invazivkami,« pravijo v društvu.

»Od društva Bober smo bili seznanjeni z onesnaženjem Sušice pri čistilni napravi v Dolenjskih Toplicah, domnevno s fekalijami, česar na terenu nismo mogli potrditi. Zadeva je bila predana pristojnim inštitucijam, tako policiji kot inšpektoratu, ki zadevo po našem vedenju raziskujejo. O vseh njihovih izsledkih še nismo bili obveščeni,« je včeraj na naše poizvedovanje sporočila Barbara Fink z območne enota zavoda za varstvo narave Novo mesto.

Za komentar smo se obrnili tudi na občino Dolenjske Toplice. Župan Franc Vovk je prav tako dejal, da je bil seznanjen z zadevo in nas za vsa dodatna vprašanja napotil na izvajalca gradnje razširjene čistilne naprave, to sta podjetji GH Holding in Esotech. »V času gradnje mora izvajalec zagotoviti, da zadeve normalno potekajo in da do kakšnih takšnih zadev ne bi prišlo.« Iz Esotecha so nam dejali, naj se za odgovore obrnemo na podjetje GH Holding, od tam pa nam je Teo Vida dejal, da oni niso pristojni podajati kakšnih izjav in naj se obrnemo na občino.

Besedilo in fotografije: R. N.

