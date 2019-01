Zasegli puške, pištolo in naboje; serija vlomov v vozila

10.1.2019

Zaseženo orožje (Foto: PP Novo mesto)

Policisti PP Novo mesto in PP Šentjernej so pridobili odredbe sodišča in v sodelovanju s policisti PPE PU Novo mesto v zadnjih dveh tednih opravili več hišnih preiskav na naslovih bivanja osumljencev na območju Novega mesta, Šentjerneja in Žužemberka. Med hišnimi preiskavami so na naslovih petih osumljencev našli ter zasegli tri puške in pištolo, za katere osumljenci niso imeli ustreznih dovoljenj, ter 737 nabojev različnih kalibrov. Zoper osumljence bodo po zaključenih preiskavah na pristojno tožilstvo podali kazenske ovadbe oziroma uvedli postopke o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o orožju.

Zdaj bodo lahko pošteno delali

Oškodovanci so sevniške policiste obvestili, da so v Vrhu pri Boštanju med 31. decembrom in 9. januarjem neznanci vlomili v dva objekta - brunarico in zidanico. Ukradli so so motokultivator s priključki, dve motorni žagi, kosilnico, živila in električno ročno orodje. Lastnika sta oškodovana za okoli 8.500 evrov.

Odnesel denar in nakit

Na Cesarjevi ulici v Novem mestu je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Izmaknil je denar in nakit ter lastnike oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Sedem vlomov v vozila v zadnjih tednih, večino bi lahko preprečili

V zadnjem mesecu so predvsem na območju Policijske postaje Novo mesto na različnih parkiriščih policisti obravnavali več vlomov v avtomobile. Policisti so v vseh primerih opravili oglede krajev kaznivih dejanj. Po preveritvi okoliščin in na podlagi opravljenih razgovorov so ugotovili, da so bili v vseh primerih žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih nezavarovane pustili različne predmete. Storilci so v vozila vlamljali predvsem v večernih in nočnih urah in to tako, da so razbili stekla na vozilih in poleg odtujenih predmetov povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilih.

Tako je na parkirišču v Novem mestu 12. decembra v poznih večernih urah nekdo vlomil v avtomobil in s prednjega sedeža odnesel nahrbtnik z dokumenti, ključi in osebnimi predmeti oškodovanca.

Na Kastelčevi ulici je bilo 21. decembra med 20. in 22. uro vlomljeno v parkiran avtomobil, ko je storilec izmaknil torbico z dokumenti.

Šest dni pozneje je na parkirnem prostoru na Drski neznanec vlomil v kabino tovornega vozila in odnesel napravo za zagon motorja.

Na parkirišču zdravstvene ustanove v Novem mestu je 28. decembra nekdo vlomil v avtomobil in odtujil ročno torbico z denarjem, dokumenti in potovalno torbo.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je bilo v avtomobil vlomljeno v petek, ko je neznanec vzel dve torbi z oblačili. Istega dne je na parkirišču v Šmarjeških Toplicah nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanca, vlomil je v osebno vozilo in ukradel airsoft puško.

Včeraj pa je na parkirišču na Loki v Novem mestu nekdo vlomil v avtomobil in izmaknil torbico z dokumenti, denarjem in bančnimi karticami.

"Policisti občane ponovno pozivamo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov, s katerimi lahko bistveno zmanjšajo tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja. Vsem svetujemo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov, saj v takem primeru lahko hitreje postanejo žrtev vlomilcev. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov," opozarja Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Dobili so ga

Policisti PP Brežice so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Slovenski vasi izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

