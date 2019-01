Režiserka Mateja Koležnik zgovorna, kot že dolgo ne

10.1.2019 | 13:30

Mateja Koležnik je v pogovoru z Matjažem Rusom povedala marsikaj zanimivega.

Metlika - Na včerajšnjih prvih Zimskih kratkočasnicah v letošnjem letu so obiskovalci do zadnjega kotička napolnili restavracijo metliškega hotela Bela krajina, kar je povsem razumljivo. Prišli so namreč prisluhnit pogovoru Matjaža Rusa z Matejo Koležnik.

Koležnikova je Metličanka, ki pa ne le, da jo imajo domačini le redko priložnost videti, ampak tudi zapisov o njej skoraj ni mogoče prebrati ne v rumenem tisku ne v resnih medijih. Ni je tudi na socialnih omrežjih. Priznala je, da skoraj ne daje intervjujev, toliko kot včeraj na Zimskih kratkočasnicah, pa že zadnjih 10 let ni govorila v javnosti.

Pa vendar je Mateja uspešna režiserka tako v Sloveniji kot v tujini, saj sodi v sam vrh slovenskih gledaliških ustvarjalcev. Zadnja leta dela predvsem v Nemčiji, Avstriji in Švici, sicer pa je režirala že več kot 60 del. Prejela je številne nagrade in priznanja, tudi prestižna. Dejala je, da je za vsakega, ki dela po pogodbi, to zagotovilo, da bo dobila novo ponudbo. A na vajah pri novem delu ji nagrada prav nič ne pomaga, saj mora vedno začeti znova.

Seveda sta se z Rusom dotaknila tudi njenih najstniških let, ko je postala prepoznavna kot kantavtorica. Čeprav je bila uspešna, pa je, kot je dejala, po končani gimnaziji ugotovila, da o glasbi ve absolutno premalo, zato je prenehala s pisanjem pesmi, skladanjem in prepevanjem in celo iz radijskega arhiva vzela vse svoje pesmi. Nadaljevala je s študijem filozofije in primerjalne književnosti, a se je v 4. letniku fakultete prepisala na študij gledališke in radijske režije na AGRFT v Ljubljani, ki ga je zaključila leta 1990 z uprizoritvijo drame Zabava za rojstni dan Harolda Pinterja pri profesorju Dušanu Jovanoviću.

Mateja je zaupala, da bo režirala tudi opero z berlinskimi filharmoniki, katere premiera bo aprila prihodnje leto. Priznala je, da jo je strah, kako se bo izteklo, saj gre za zahteven projekt. »Če je teater fičko, je opera rolls royce,« je zaključila Koležnikova.

Večer je z igranjem na klaviature popestril Aleksander Vukovič. Prihodnjo sredo bo ob 18. uri na Zimskih kratkočasnicah gostja Mirjam Bezek Jakše varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Črnomaljka Ilinka Todorovski.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija