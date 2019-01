Dušan Pezelj – Dule Stoparjev gost

10.1.2019 | 16:00

Ali se Dušan Pezelj - Dule smeje njunima šalama? (Foto: M. L.)

Rudi Stopar (v sredini med Ivanom Jelančićem - levo - in Pavletom Percem bo že v maju pripravil stoti Radogost večer na sevniškem gradu. (Foto: M. L.)

Sevnica - V vrsti dogodkov na sevniškem gradu s skupnim imenom Radogost večer je pobudnik tega grajskega dogajanja Rudi Stopar sinoči gostil Dušana Pezlja – Duleta. Dule se je tokrat predstavil kot slikar.

'Naslikal me je Dule.' (Foto: M. L.)

Novomeščani ga, kot je ob predstavitvi navedel Rudi Stopar, poznajo tudi kot snemalca, oblikovalca, montažerja in novinarja. Pri gledalcih je doživel topel sprejem niz filmov o dolenjskih gradovih – Dolina gradov, ki sta jih naredila s prijateljem novinarjem Andrejem Bartljem. Dule je snemal ekološki film Kotarjeva prepadna, ki je na mednarodnem festivalu v Bariju v močni konkurenci dosegel drugo nagrado. Je tudi avtor več dokumentarnih filmov. Med drugim.

V glasbenem delu Radogost večera je nastopila novomeška glasbena skupina Ješča vešča.

Obiskovalci dogodka, ki je bil že šestindevetdeseti, so si na gradu v Oknu Radogost in v Stari galeriji lahko ogledali razstavo Duletovih slik. Zbrani so druženje zaključili v grajski kleti, kjer so bili tudi tokrat, kot vsakič doslej, na voljo kifeljčki, ki jih speče Stoparjeva žena Jasenka.

M. L.

