Razmišljanja dijakinj Ekonomske šole o blišču in bedi slave

10.1.2019 | 14:40

Novo mesto - Dijaki drugega letnika Ekonomske šole Novo mesto, smer medijski tehnik, so po obravnavi Puškinovega Jevgenija Onjegina pisali razmišljanje z naslovom Blišč in beda slave. Objavljamo nekaj njihovih razmišljanj.

Veliko ljudi si že od malega želi biti slavnih in bogatih. Ko se to enkrat uresniči, je zelo lep občutek. Počutiš se sprejetega, tvoja samozavest raste in zdi se, kot da te pozna cel svet. Težje postane, ko te začnejo ustavljati na ulici, fotografirati in se pojavljati pred tvojo hišo. V življenje slavnega pride veliko skrbi: skrb, ali so njihovi prijatelji res pravi prijatelji ali jih samo izkoriščajo; skrb, da bodo ljudje preveč posegali v njihovo zasebnost in odkrili kaj kontroverznega; strah, da bodo naredili napako, se osmešili; ves čas morajo paziti na svoje vedenje, česa ne smejo reči, kaj pa lahko itd. Slavne lahko to zelo izčrpa in jim vzame voljo. Postanejo zelo nesrečni, želijo se vrniti v čase, ko so še živeli mirno. Vendar vedo, da se to ne bo nikoli zgodilo. Velikokrat ta pritisk nekoga zanese k drogam in alkoholu. Med 20. in 21. stoletjem je zaradi drog umrlo že več kot 600 slavnih. Čedalje bolj izgubljajo veselje do tega, kar počnejo. Zaradi skrbi jih stvari, ki so jih včasih oboževali, ne zanimajo več. Dosegli so že vse, kar so hoteli. Uresničili so svoje sanje in ne vedo več, kaj naj storijo s svojim življenjem. Nekateri slavni imajo zato občutek »odvečnega človeka«. Izobraženi so, razgledani in priljubljeni, vendar osamljeni, notranje prazni in brez ciljev.

Janja Benedik



Veliko nas sanja o slavnem življenju, želimo si biti cenjeni in ljubljeni od ljudi okoli nas. V medijih je zelo lahko videti bogate in modne slavne ljudi, ki so v »sedmih nebesih« in so videti zelo srečni. Njihovo življenje se zdi popolno, ampak še zdaleč ni tako. Biti slaven ima tako kot prednosti tudi svoje slabosti. Ena od stvari, ki jih ljudje po navadi zavidamo je denar; slavni ga imajo veliko, imajo velike hiše, zasebna letala, dobre avte… Druga je ta, da njim ni treba skrbeti za prihodnost, njihovi prihodki so tako visoki, da imajo zagotovljeno finančno varno življenje. Tretjič, vsi jih poznajo, kar je lahko dobra ali slaba stvar, odvisno od osebe. Po drugi strani pa nimajo nobenega zasebnega življenja, vedno jim sledijo paparaci in jih fotografirajo ob najslabših trenutkih, nekateri neprofesionalni paparaci pa jih tudi nadlegujejo. Poleg tega slava prinese veliko stresa, kar se pri nekaterih zelo dobro vidi, veliko se jih zateče k drogam, alkoholu, drugi pa ne najdejo drugega izhoda iz stiske in naredijo samomor. Torej, slava in blišč imata dobro in slabo stran, nikoli ne veš, kdaj ti nekdo oziroma neko tvoje dejanje zbije krono z glave. Po mojem mnenju je cena slave previsoka, sicer je lepo imeti denar, oboževalce… , ampak menim, da je mentalno zdravje pomembnejše, še posebej v zdajšnjem času, ko zmeraj več oseb trpi za duševnimi boleznimi.

Ema Kirm



Blišč in slava. Kar čez noč? Nekateri do njiju pridejo z videi, glasbo, filmi. Blišč nekaterim pomeni denar, lahko pa tudi srečo. Da ti občutek vplivnosti in moči. Danes vsak lahko zaslovi preko socialnih omrežij, npr. Instagrama in Youtuba. Tam ljudje objavijo neprimerne in nenavadne videe ter postanejo prepoznavni. Imajo večmilijonsko število ogledov, tako pa zaslužijo tisočake. Seveda s tem ne pride samo dobro, včasih je tega le preveč. Mnogim zvezdnikom denar ne pomeni veliko, saj so jim cilji in dobra dela pomembnejši. Svoj denar prispevajo dobrodelnim organizacijam ali pa jih ustanovijo sami. Miley Cyrus je leta 2014 ustanovila dobrodelno organizacijo Happy Hippie. Tu sprejemajo prispevke za mlade brez denarja in doma. Na slavne vplivajo tabloidi in govorice. Praktično ne morejo oz. ne smejo nikamor sami, ne da bi bili v središču pozornosti, ne izognejo se novinarjem in kritikam. Biti slaven pomeni biti pod pritiskom. Nekateri to rešujejo z alkoholom, drogami, zasebnega življenja imajo zares malo. Dober primer je slavna Marlyn Monroe, navzven popolna, zasebno pa se je bojevala z depresijo, nesrečnimi zakoni, razmerji, odvisnostjo od tablet in pomanjkanjem samozavesti. Seveda, denar je mamljiv in mnogo ljudi si želi razkošja. In kaj se zgodi, ko imaš vse? Si lahko želiš še kaj več? Vsi cilji in velike sanje izginejo. Sedaj lahko zaslužiš tudi na Instagramu. To je platforma, kjer veliko mladih deklet služi z objavljanjem fotografij in z oglaševanjem izdelkov. Zasledila sem, da jih veliko »pregori«, ker ne prenesejo vseh različnih komentarjev, ne znajo se spopadati z obsojajočimi ljudmi in kritiko. Zase vem, da dokler imam vizijo in načrt, kaj si želim početi v življenju, in se za to tudi trudim, sem srečna. Majhni koraki do velikih ciljev peljejo do zunanjega in notranjega blišča. Šele ko prideš na cilj, opaziš lepoto svojega truda. In ko se zaveš, da si uspel – to je ta blišč.

Ines Kolenc



Slava je nevarna droga. Slavne osebe gredo skozi tri faze. Najprej želijo oz. uživajo in ljubijo, nato sovražijo, na koncu pa se morajo slavi prilagoditi. Ko ta vstopi v njihova življenja, se vse spremeni. Izgubijo svoje osebno življenje tako kot tudi svoj karakter. Nekateri se začnejo drogirati (tako kot na primer slavna pevka in igralka Demi Lovato), zato da povzročijo škandal in s tem dobijo več pozornosti, ali pa se k drogam zatečejo, ker to vidijo kot nek izhod. Veliko se jih počuti kot žival v kletki, igrača na polici... Počutijo se tudi osamljene in prazne, kajti ostala jim je samo še družina, prijateljem pa je težko zaupati, saj jih lahko zlorabljajo in izdajajo njihove zasebne podatke ali pa so tu zanje samo zaradi denarja. Take stvari vodijo v to, da delajo samomore, včasih pa so tudi oni tarča drugih. Mislim, da je svet prišel predaleč s slavljenjem slave. Nikoli ne bi želela biti ena izmed slavnih, saj mi je življenje, kot ga imam sedaj, prav všeč. Nočem živeti od pozornosti drugih.

Laura Podpadec

dijakinje 2. letnika Ekonomske šole Novo mesto, smer medijski tehnik

Fotografije so ilustrativne (vir: internet)