Za rojstni dan jih je obdarila Krka

10.1.2019 | 20:00

Direktorica DSO Novo mesto Milena Dular

Donacija Krke ob 39-letnici novomeškega doma starejših občanov.

Novo mesto - Dom starejših občanov Novo mesto je v svoji avli z zaposlenimi in stanovalci danes praznoval 39. rojstni dan. Direktorica doma Milena Dular je na kratko orisala zgodovino njihove ustanove, ki so jo nenehno nadgrajevali in izboljševali, smele načrte pa imajo tudi za naprej. Pri tem se je zahvalila vsem sodelavcem, predvsem prostovoljcem, in pa donatorjem, kot je novomeška družba Krka, ki jim po njenih besedah nenehno stoji ob strani, ob današnjem prazniku DSO pa so jim podarili terapevtsko sobno kolo.

V spremljevalnem programu so nastopili pevci in pevke Glasbene šole Lipičnik.

Tekst in foto: M. M.

