Visi usoda krškega nogometa na nitki?

10.1.2019 | 20:30

Rok Zorko opozarja, da bi nespametne poteze vodstva NK Krško lahko občutilo tudi 400 otrok, ki trenirajo v Nogometni šoli NK Krško. (Foto: B. B.)

Krško - Poleg vesti o menjavi trenerja članske ekipe je včeraj odmevala tudi novica o težkem finančnem stanju, v katerem naj bi se znašel Nogometni klub (NK) Krško. Dolg kluba naj bi znašal že okoli 700.000 evrov, kar vodstvo kluba sicer zanika, a v Nogometni šoli NK Krško take izjave označujejo za zavajanje in opozarjajo, da bi nespametne poteze vodstva NK Krško lahko povzročile veliko rezultatsko, razvojno in finančno škodo krškemu mladinskemu nogometu, za sanacijo katere bi potrebovali celo desetletje.

Kot je na novinarski konferenci povedal vodja Nogometne šole Rok Zorko, šola od leta 2010 deluje kot samostojno društvo, ki je finančno, organizacijsko in kadrovsko povsem ločeno od NK Krško, njune medsebojne odnose in obveznosti pa ureja pogodba.

»Proračun nogometne šole, v kateri trenira 400 posavskih otrok, znaša okoli 170.000 evrov, vsa potrebna sredstva zagotavljamo sami, redno poravnavamo vse obveznosti in vsako leto zaključimo s pozitivno ničlo,« pravi Zorko. Poudarja, da šola od NK Krško nikoli ni prejela niti evra pomoči ali vložka, nasprotno, klub je s prodajo igralcev, ki so jih vzgojili v nogometni šoli, v zadnjih letih zaslužil okoli 350.000 evrov.

Denar Uefe sodu izbil dno

Nogometna šola, nadaljuje Zorko, okoli 35 odst. potrebnih sredstev dobi s članarinami, 10 odst. za zagotovi občina, 20 odst. sponzorji, nekaj je tudi dotacij in drugih manjših prihodkov, približno 30 odst. proračuna pa pokrijejo z denarjem, ki ga za delo mladinskih pogonov zagotavlja evropska nogometna zveza Uefa.

»Od Uefe smo zadnja leta prejemali med 35 in 40 tisoč evrov, zaradi uspeha Maribora v Ligi prvakov pa smo avgusta dobili informacijo, da bo znesek Uefe v novi sezoni veliko večji, in sicer 206.000 evrov. Od takrat naprej si vodstvo NK Krško prizadeva prevzeti Nogometno šolo in na ta način financirati oz. sanirati dolg članskega nogometa,« pravi Zorko.

Prav sredstva Uefe so dokončno skrhala odnose med NK Krško in Nogometno šolo. Uefa je namreč prek Nogometne zveze Slovenije prvo polovico denarja že nakazala, a ne šoli, ampak nogometnemu klubu. »Novembra smo pristali na to, da nam NK Krško od prve polovice sredstev Uefe nemudoma nakaže le 60 odst. preostalo pa nam mesečnih obrokih vrne do poletja. A NK Krško nam je zaenkrat nakazal le 50.000 evrov,« pravi Zorko in opozarja, da šola ne bo upravičena do druge polovice Uefinega denarja, če ne bo mogla dokazati primerne porabe prvih stotih tisočakov.

Če je NK Krško res v tako slabem finančnem stanju, kot se zdi, obstaja resna možnost, da bo ta denar, s katerim bi nogometna šola lahko naredila velik razvojni korak, izgubljen.

Kako globoka je luknja?

Rezultat poslovanja NK Krško v lanskem letu še ni javno znan, a iz podatkov Ajpesa je razvidno, da so bili odhodki NK Krško samo v letih 2017 in 2016 za več kot 350.000 evrov višji od prihodkov.

Poleg tega je proračun NK Krško lani predvideval za 350.000 evrov prihodkov od prodaje igralcev, realiziranih prestopov pa je bilo zgolj za 75.000 evrov. Vodstvo kluba bi moralo zato rebalans proračuna pripraviti še pred začetkom sezone 2018/2019, a tega ni storilo. Posledica je velika finančna luknja in nogometaši članskega moštva, ki se po jesenskem delu 1. slovenske nogometne lige nahaja na zadnjem mestu, po besedah Zorka že od oktobra niso dobili plač. Poleg tega nad NK Krško visi še tožba švicarske družbe JSP, s katero je klub pred letom dni enostransko prekinil pogodbo. Tožbeni zahtevek znaša 460.000 evrov.

Ogrožena licenca?

Zorko ob tem opozarja, da zaradi neporavnanih obveznost obstaja resna grožnja, da NK Krško od Nogometne zveze Slovenije ne bo dobilo tekmovalne licence za naslednjo sezono, kar bi pomenilo, da bi vse selekcije, ne le članska vrsta, ampak tudi vse mladinske ekipe, ki sodijo med najboljše v državi, izpadle v najnižji rang tekmovanja.

Instant volilni člani

Zaradi težkega finančnega položaja, ki bi lahko pokopal tudi mladinski pogon, se je Zorko v minulih mesecih nekajkrat sestal z direktorjem NK Krško Jožetom Slivškom, sicer dolgoletnim krškim občinskim svetnikom in vidnim članom tukajšnje SLS, ki je pred tem vrsto let tudi predsedoval krškemu nogometnemu klubu. »Podali smo konkretne predloge, govorili tudi o dolgu, a povratne informacije ni bilo, zato smo 27. decembra zbrali 29 podpisov članov kluba, s katerimi smo zahtevali sklic izredne skupščine. V tistem trenutku je imel NK Krško 66 članov z volilno pravico,« pripoveduje Zorko.

Teden dni kasneje je upravni odbor res sklical skupščino, ki je napovedana za 25. januar, a je ob tem v društvo sprejel tudi 31 novih članov z volilno pravico.

»V statutu je zapisano, da član društva lahko postane vsak, volilno pravico pa pridobi po treh letih članstva. Razen v izjemnih primerih in upravni odbor NK Krško je zdaj potrdil kar 31 izjem. Kdo so ti ljudje, ne vemo natančno, so pa med njimi nova imena iz vrst krške politike, s katerimi želi vodstvo NK Krško na skupščini doseči volilno večino,« opozarja Zorko in dodaja, da bodo sklepe skupščine, če bodo na njej glasovali tudi sporno imenovani novi člani, izpodbijali na sodišču.

Denar pred nogometom?

Vodja trenerjev Mirsad Mujakič (desno) in predsednik sveta staršev otrok, ki trenirajo v Nogometni šoli. (Foto: B. B.)

»Interesi vodstva NK Krško niso športni. Ne zanimata jih ne nogomet ne razvoj otrok, le denar,« je bil neposreden Mirsad Mujakič, vodja trenerjev nogometne šole. Teh je 21 in prav vsi so se podpisali tudi pod zahtevo za sklic izredne skupščine.

Vodstvu Nogometne šole, ki zahteva prevetritev upravnega odbora in sestop sedanjega vodstva NK Krško – klubu od leta 2017 predseduje Zoran Omerzu, poleg direktorja Slivška pa vidno vlogo igrata še športni direktor Antoni Brdik in tehnični direktor Borut Arlič - so podporo izrekli tudi svet staršev otrok, ki trenirajo v nogometni šoli, vodstvi Šolskega centra Krško-Sevnica in Gimnazije Brežice, dolgoletni sponzor krškega nogometa družba Numip, članski reprezentant Robert Berić in olimpionik Primož Kozmus. Ob zamenjavi vodstva naj bi se tudi švicarski JSP zavezal, da bo odstopil od svojega tožbenega zahtevka do NK Krško, je še povedal Zorko.

Kot rečeno, je vodstvo NK Krško informacije o finančnih težavah včeraj zanikalo. A očitki, izrečeni na današnji novinarski konferenci,so tako težki, da bomo skušali v naslednjih dneh pridobiti tudi njihovo plat zgodbe.

Boris Blaić