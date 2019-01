Dolenjskilist.si in lokalno.si: Lani pošteno presegli 21 milijonov ogledov

11.1.2019 | 09:15

Novo mesto - Spletna portala dolenjskilist.si in lokalno.si, ki sta poleg tiskane izdaje Dolenjskega lista in njegove redne mesečne priloge Živa sestavni del naše medijske ponudbe, ste bralci, sodeč po številkah, res vzeli za svoja. Če smo v podobnem članku v prvi lanski številki Dolenjca zadovoljno ugotavljali, da sta portala v letu 2017 skupaj znova presegla 20 milijonov ogledov, lahko tokrat zapišemo, da je bilo lani ogledov do 28. decembra že skoraj 21 milijonov 400 tisoč, do konca leta pa smo jih zagotovo nabrali še nekaj. Na dolenjskilist.si smo presegli 9 milijonov ogledov, na lokalno.si pa 12,3 milijona ogledov.

Dolenjskilist.si ostaja portal, na katerem vas novinarji vsakodnevno obveščamo o aktualnih dogodkih z različnih področjih z območja Dolenjske, Bele krajine, Posavja in kočevsko-ribniškega območja, na lokalno.si pa so objavljeni predvsem prispevki, ki jih zavzeto pošiljajo naši bralci pa lokalna društva – od kulturnih do športnih, gasilskih, turističnih …, vzgojiteljice in učiteljice, knjižnice in klubi, ponudbo branja pa dopolnjujejo novičke o znanih Slovencih z našega konca države in zgodbe iz tiskane izdaje Dolenjskega lista.

Naj dodamo še to, da na obeh portalih seveda največ, okoli 87 odst., ogledov opravijo uporabniki v Sloveniji, zatem pa v Franciji, na Hrvaškem in Združenih državah Amerike.

REKORD PRIPADA VOLITVAM

Dolenjskilist.si mesečno povprečno beleži okoli 750 tisoč ogledov, največ, več kot 825 tisoč, jih je bilo marca, oktobra in novembra, kar lahko povežemo z novicami, ki so botrovale tudi največjemu številu ogledov strani v enem dnevu. Primat pripada 19. oktobru, dnevu po lokalnih volitvah, ko smo imeli več kot 55 tisoč ogledov, sledi 28. marec, ko smo objavili novico, da so pogrešana najstnika Particijo in Žigo našli v Krki, ta je bila med drugim tudi druga najbolj brana novica lanskega leta s skoraj 16 tisoč ogledi. Tretji »vrhunec« je predstavljal ponedeljek, 3. december, torej dan po drugem krogu županskih volitev, ki je bil na Dolenjskem še posebej zanimiv in vroč.

Po statistiki ogledov posameznih novic še vedno prednjači kronika. Sicer nesporno prvo mesto s skoraj 19.700 ogledi na presenečenje pripada zadevi, ki s kroniko nima prav nobene zveze, gre namreč za novico, objavljeno na prvi dan leta 2018, o tem, da bo potrebno za starostno upokojitev v tem (torej minulem) letu imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Sledijo ji, kot že zapisano, pogrešana najstnika, ki so ju našli v Krki, ter zapisi V Straži izredno stanje – rop banke, Vila Otočec vnovič odprla vrata, Mentorica v šovu kmetija razpeta med Dolenjsko in Belo krajino, Braneta Koncilije ni več, Za vedno se je poslovila glasbenica Katarina Avbar, Tragedija v Ulcinju, umrla naj bi žena in sin belokranjskega trenerja tajskega boksa, Huda prometna nesreča v Brestanici: 29-letnica umrla, Kandidati za župane v dolenjskih občinah so, Motoristka umrla na kraju nesreče, V letalski nesreči na Bovškem umrl brežiški pilot, Umrl je Anton Starc …

TONI GAPŠERIČ, MELANIA TRUMP, LILI ŽAGAR …

Na lokalno.si mesečno povprečno beležimo dober milijon ogledov, marca pa jih je bilo največ, več kot 1,1 milijona. Najbolj brane so novičke, povezane s slavnimi in znanimi osebami, ki so naše gore list, in pa članki iz tiskane izdaje Dolenjskega lista. Na prvem mestu s skoraj 9.550 ogledi ogledov je prispevek Trpka preizkušnja za Tonija Gašperiča, zdaj živi tako!, sledijo pa Nekdanja Trumpova sodelavka objavila tajne posnetke, Melania komaj čaka na ločitev (več kot 6.650 ogledov), Našli ukradeni traktor – isto noč so ga ukradli in prodali (zgodba iz Dolenjskega lista), Četrti »da« Dese Muck – na poroki jokala, na svatbi plesala, Kaj sta Melanijina starša počela v Sevnici, Melania leta 1999: Bila bom kot Jackie Kennedy, Gostinec, ki v nedeljo počiva: Manjka nam malo zdrave kmečke pameti! (zapis o Roku Vovku, 38-letnem lastniku gostilne Vovko z Rateža), Akrapovič vzorno ravna z zaposlenimi (zgodba iz Dolenjskega lista), Slovenki med elito – Melania zasenčila Cerarjevo Mojco, Lili Žagar ni več voditeljica, Sprememba: Lili Žagar ni več videti tako … Med priljubljeni so bile tudi novičke o snemanju slovenske televizijske serije Reka ljubezni.

TOKRAT VEČ KOMENTARJEV NA LOKALNO.SI

Če je v preteklosti veljalo, da so objave na dolenjskilist.si bolj komentirane kot na lokalno.si, je lani bilo drugače. Sicer smo lani uvedli novost – registracijo komentatorjev, kar posledično prineslo tudi manjše število komentarjev, koT smo jih bili vajeni pred tem. Še vedno pa velja, da najbolj brani članki niso tudi najbolj komentirani.

Na portalu dolenjskilist.si si je največ komentarjev, 114, prislužil prispevek Velodrom bo čez tri mesece pod streho, za njim pa komentar Narodni dom: Brez (za)hvale izvolite ven!, novica, da je Gašper Bregar novi direktor JP EDŠ, Pred 74 leti je krenila na pot 14. divizija, Občina pomaga mladim družinam pri čistilnih napravah in kanalizaciji (zapis s seje semiškega občinskega sveta), Kako napreduje prenova mestnega jedra?, Druga plat županovanja Gregorja Macedonija, Vojakom na Trdinovem vrhu dodatek za delo v tujini?, Pet občin Novomeščane toži zaradi neizvedenega projekta Cerod II, Kaj se dogaja z južnim delom 3. razvojne osi? …

Na lokalno.si je bil daleč največ komentarjev, 275, deležen zapis o zimskem pohodu v spomin na partizanski napad iz Sedlarjevega na Senovo, za njim pa Partizanska proslava na Suhorju, Skrivnostni bunker Škrilj, Na dan upora po poti Novega mesta v žici: Hodil po zemlji sem naši, Letni zbor belokranjskih veteranov, Dr. Ivan Štuhec z Majo Kocjan: Strici iz ozadja še vedno zavajajo, Alkotesti za konjenike na žegnanju konj v Šentjerneju (ki so spodbudili poslansko vprašanje), Leta 1945 so mu porušili hišo – kam prijaviti gmotno škodo? (zgodba iz tiskane izdaje Dolenjskega lista), Glavan: poboji so Slovenijo spremenili v eno samo grobišče, Društvo izgnancev – po enem letu smo se spet srečali …

TUDI NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Facebookova stran Dolenjskega lista je v lani beležila lep obisk, saj skrbimo, da vsak dan dvakrat do trikrat z vami delimo zanimive objave in vas tako popeljemo tudi na spletno stran dolenjskilist.si. Trenutno ima FB stran več kot 7.830 všečkov, sledilcev pa še nekoliko več.

Tako, potegnili smo črto pod leto 2018 na spletu, kaj vse zanimivega se je zgodilo in smo o tem pisali v tiskani izdaji Dolenjskega lista pa v Pregledu leta, ki smo ga za vas pripravili v današnji številki.

Članek je bil objavljen v 1. številki Dolenjskega lista z dne 3. januar 2019.

Mojca Žnidaršič