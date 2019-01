Vezoja v popraznični tišini pocrkljal Novomeščane

11.1.2019 | 08:00

Daniel Vezoja v Galeriji Simulaker (Foto: I. Vidmar)

Prvo letošnjo popraznično sredo je v Galeriji Simulaker nastopil brežiški glasbenik Daniel Vezoja s skupino. Že utečeno zasedbo so sestavljali Vezoja na vokalu in kitari, Dejan Slak na klaviaturah, Borut Perše na kitari, Martin Koncilija na kontrabasu, Tjaša Bizjak na violini in Uroš Bon na bobnih.

Dobra akustika galerije je omogočala, da so se glasbeniki koncert odločili izvesti brez vsakršnega ozvočenja. Pripovedujoč vokal se je tako postavil na čelo glasbe in je skupaj z intimnim ambientom galerije navkljub sproščenosti koncerta poskrbel za veliko pozornost poslušalcev. Poleg skladb z prvenca Where the Light Resides, ki ga je Vezoja posnel v Dublinu v sodelovanju s priznanim irskim producentom Gavinom Glassom in izdal konec leta 2016, je zasedba odigrala tudi nekaj novo nastalih skladb.

Valentina Vidmar, foto: I. Vidmar

