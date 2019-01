Delavec si je poškodoval nogo

11.1.2019 | 07:00

Včeraj ob 13.37 uri je v podjetju Koviflex d.o.o. na Industrijski cesti v Grosupljem težji predmet padel delavcu na nogo in ga poškodoval. Oskrbeli so ga reševalci NMP Ljubljana in ga prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Dimniški požar

Ob 13.00 so v naselju Brezovi Dol, občina Ivančna Gorica, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Ambrus so saje pogasili, dimnik pa pregledali in očistili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRZLA DOLINA 2;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGA POGANCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Hrast;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Nad progo;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH, TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, TP ČREŠNJEVEC;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU,izvod Trgovina.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.