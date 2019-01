Zakaj bo konstitutivna seja šele konec januarja?

Šmarješke Toplice - Od zadnjih lokalnih volitev konec lanskega leta je minilo že precej časa in medtem ko sta v marsikateri občini že zdavnaj zaprisegla novi občinski svet (OS) in novi župan, ponekod pa so svetniki v prvem branju že sprejeli tudi proračun za leto 2019, je v šmarješki občini še vse po starem.

Dosedanja županja Bernardka Krnc, ki je občino vodila tri mandate, v četrto pa ji na volitvah ni uspelo, je 1. redno oz. konstitutivno sejo OS sklicala šele za konec tega meseca, 30. januarja. To pomeni, da bo nov OS zaprisegel šele po več kot dveh mesecih od izvolitve 18. novembra lani. Tudi novi župan Marjan Hribar - spomnimo, po drugem krogu lokalnih volitev za župana 2. decembra, ko je bil rezultat izenačen, je po pritožbi in s posredovanjem sodišča zmagal za dva glasova - bo zaprisegel šele konec januarja. Tako pozen sklic konstitutivne seje mnoge čudi, saj je Občinska volilna komisija (OVK) rezultate volitev in Hribarjevo zmago po odločitvi Upravnega sodišča RS razglasila že 14. decembra lani. Poročilo komisije je sledilo pet dni pozneje.

Na Skupnosti občin Slovenije (SOS) so pojasnili, da je sklic prve seje terminsko vezan na datum volitev. Roki so določeni v statutih občin ali poslovnikih OS. V večini občinskih predpisov je zapisan dvajsetdnevni rok po izvolitvi članov sveta (tudi v poslovniku šmarješke občine), a kot pravi generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar, se ta rok začne šteti od dneva, ko je bilo poročilo OVK vročeno županu.

Več o pojasnilu SOS-a si preberite v današnjem Dolenjskem listu, kjer zadeve komentira tudi novi župan Marjah Hribar.

Med drugim pravi, da ga takšno ravnanje dosedanje županje niti ni presenetilo, saj bi sejo OS lahko sklicala prej, »a se očitno čim dlje oklepa svojega položaja. Ta rok res ni razumen, vse to pa gre na škodo občine. Občinski svet bo tako pozno sprejemal pomembne dokumente, kot je npr. proračun, zamujali bomo na razpisih, na nek način drži v šahu tudi regijo, saj bodo javni zavodi, katerih soustanoviteljica je šmarješka občina, čakali na soglasje programov za prihodnje leto.»

