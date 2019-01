Novšak: Drugi blok bi potrebovali že danes

Krško - Skupina Gen je lani ustvarila dobre 2,3 milijarde evrov prihodka in 38 milijonov evrov čistega dobička. Matična družba, Gen energija, je ob 200 milijonih evrov prometa ustvarila 25 milijonov evrov čistega dobička, za naložbe pa je skupina odštela 100 milijonov evrov, je na včerajšnjem srečanju z novinarji povedal generalni direktor Gena Martin Novšak.

Za skupino Gen je uspešno poslovno leto. Čisti dobiček je bil 40 odst. višji od načrtovanega, Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je večino leta delovala s polno močjo, hidroelektrarne (HE) na Savi so izkoristile ugodne hidrološke razmere, termoelektrarna v Brestanici pa je zagotovila 24 zanesljivih zagonov za potrebe uravnoteženja slovenskega energetskega sistema. Načrte so sicer presegli tudi pri proizvodnji električne energije.

Med pomembnejšimi lanskimi naložbami je Novšak izpostavil remont in varnostno nadgradnjo NEK ter dokončanje plinskega bloka 6 v termoelektrarni Brestanica (TEB). V NEK so tako v okviru lanskega remonta končali gradnjo pomožne komandne sobe, pa tudi projekt medsebojnih vplivov s HE Brežice. Naslednji remont nuklearke, katere polovični lastnik je Gen, načrtujejo to jesen, ko bodo začeli tretjo fazo varnostne nadgradnje in postopke, povezane z gradnjo suhega skladiščenja izrabljenega goriva. V TEB pa letos nadaljujejo z večfaznim projektom menjave starih plinskih blokov in začenjajo gradnjo sedmega.

V skupini Gen so oktobra lani tudi končali enoletno poskusno obratovanje HE Brežice in zdaj okrepljeno pripravljajo gradnjo HE Mokrice, zadnje HE na spodnji Savi. Pripravljajo dokumentacijo in pridobivajo soglasja, začetek njene gradnje s polaganjem temeljnega kamna pa Novšak pričakuje v jeseni.

Med načrti skupine Gen je Novšak poudaril, da njen osrednji strateški razvojni izziv ostaja projekt drugega bloka NEK, "ki bi ga zaradi prednosti pri uresničevanju ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe ter podnebnih ciljev potrebovali že zdaj".

"V skupini Gen smo na projekt NEK 2 pripravljeni, potrebujemo pa politično voljo in večjo družbeno sprejemljivost. Pri tem projektu računamo na širše mednarodno oz. regionalno sodelovanje, s katerim bo Slovenija kot energetsko stabilna država dodatno okrepila svoj ugled v EU," je povzel Novšak.

