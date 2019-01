Od ponedeljka znova zaprto križišče Kastelčeve in Rozmanove

11.1.2019 | 15:00

Foto: MO Novo mesto, arhiv DL)

Novo mesto - Iz novomeške občine so sporočili, da izvajalec prenove mestnega jedra v teh dneh nadaljuje z delom. V ponedeljek, 14. januarja, bo tako ponovno zaprto križišče Kastelčeve in Rozmanove ulice, kjer bodo potekala dela na kanalizacijski in vodovodni infrastrukturi. Zaporo bodo vzpostavili ob 8. uri zjutraj in bo predvidoma trajala 14 dni.

Prav tako zaradi gradbenih del še naprej ostaja zaprt tudi zaključek Glavnega trga in začetek Rozmanove ulice. Asfaltiranje tega odseka je predvideno konec februarja ali v začetku marca.

Prometni režim na Glavnem trgu do končanja vseh del predvidoma ostaja nespremenjen. Promet tako poteka izključno iz Prešernovega trga na Florijanov trg, od tam pa preko Sokolske ulice na Kandijski most. Za stanovalce zalednih ulic je možen izvoz iz Jenkove in Detelove po Dilančevi ulici v smeri Šolske, so pojasnili.

»Mestna občina Novo mesto ob tem poudarja pripravljenost za zaprtje celotnega trga za avtomobilski promet ob predpostavki širokega konsenza stanovalcev, podjetnikov in uporabnikov mestnega jedra,« so še dodali.

M. Ž.