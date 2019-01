Na drsališču tudi več kot tisoč obiskovalcev dnevno

11.1.2019 | 13:30

Jure Dolinar iz Zavoda Novo mesto ter Ines Kovše in Luka Klasinc iz Lucky Luka. (Foto. M. M.)

Novomeško drsališče ta konec tedna vabi na zadnja dva dneva užitkov na ledeni ploskvi in Veliko nagrado Novega mesta. (Foto: Lucky Luka)

Novo mesto - Na Novem trgu so 7. decembra lani odprli 400 kvadratnih metrov veliko drsališče, ki bo sezono zaključilo ta konec tedna. Zaključni vikend bo postregel z Veliko nagrado Novega mesta, o ostalih aktivnostih in načrtih za naslednjo sezono pa je včeraj spregovoril Luka Klasinc, nekdanji profesionalni umetnostni drsalec, udeleženec zimskih olimpijskih iger v Albertvillu leta 1992, danes pa trener, pedagog in podjetnik, ki je s svojo ekipo Lucky Luka in v sodelovanju z Zavodom Novo mesto poskrbel, da je bila ledena ploskev zelo dobro obiskana. Po njihovih ocenah so imeli namreč tudi tisoč ali 1.500 obiskovalcev dnevno.

Klasinc s svojo ekipo drsališča postavlja tudi po drugih krajih po državi in Evropi, med drugim so lani pri železniški postaji v Ljubljani odprli drsališče na več kot 3.000 kvadratnih metrih. V Novem mestu pa niso prvič: »Pred mnogimi leti smo imeli drsališče pri Mercatorju na Cikavi. Potem smo imeli še eno lepo sezono s precej velikim drsališčem pred BTC in že takrat smo prvič sodelovali z zavodom in naredili program za vrtce in šole. Po tistem nas tu ni bilo,« je povedal za Dolenjski list in nadaljeval, da jim je decembra uspela t.i. misija nemogoče: »Po spletu okoliščin in težav pri organizaciji so nas pozvali v zadnjem hipu, poziv smo dobili praktično šele 3. decembra, se vse dogovorili v enem dnevu in za Miklavža je bilo že vse sestavljeno in smo začeli z zamrzovanjem, uradno pa smo ga odprli 7. decembra.«

Kot omenjeno, se bo s tem koncem tedna drsališče poslovilo, z dosedanjim obiskom pa so več kot zadovoljni: »Lepo je bilo videti in ne zgodi se pogosto, a v Novem mestu se je, kako so se na tej površini razporedile generacije. Bilo je kot po nekem ključu: dopoldne najbolj nadobudni najstniki in aktivne družine, popoldne sprehajalci, ki so otroke dali na led, proti večeru pa že bolj pogumni najstniki in spet odrasli. Dejansko smo dokazali, da je led za starost od 3 do 99, vsi so bili tu. S takšnim načinom dela, torej bogatim spremljevalnim programom, nagradami, šolami drsanja ipd., se ljudje vračajo. Dosegli smo, da so se redno vračali.«

Dober obisk tudi na Zavodu Novo mesto pripisujejo prizadevnosti Lucky Luka ekipe, ki je skrbela ne le za ledeno ploskev, ampak tudi pester program. Ta vikend sledi zaključek: »Obiskovalcem moraš dati pozornost, spodbudo in pomoč. Prejšnji vikend smo imeli čudovito ledeno olimpijado, od himne do prisege športnika itn., najatraktivnejša igra pa je bilo 'potičkanje'. V tem zadnjem vikendu pa bo tu Velika nagrada Novega mesta, rdeča nit pa hitrost. Iskali bomo drsalca, ki je najhitrejši in najbolj spreten, dodali bomo kolesarski poligon, imamo pomočnike bobije in rudije za najmlajše, pripravljamo tudi progo za avtomobilčke na daljinsko upravljanje za tiste, ki ne bi šli sami na led, …« je hitel naštevati Klasinc, ki je z zavodom podpisal triletno pogodbo, tako da se prihodnjo sezono vrača v Novo mesto.

»Odločili smo se res zadnji trenutek, a so naredili res veliko z aktivnostmi na drsališču, kar se je poznalo pri zelo dobrem odzivu obiskovalcev. Glede na mile zime in pomanjkanje snega, je drsanje neka zimska aktivnost, ki se pojavlja v mestnih centrih in so jo ljudje dobro sprejeli, zagotovo bo torej drsališče v Novem mestu tudi v naslednjih letih,« je včeraj povedal Jure Dolinar iz zavoda. Po njegovi oceni bodo tako za najem drsališča kot ostale stroške odšteli skupaj med 30 in 35 tisoč evri.

Tekst: M. M.,

foto: arhiv Lucky Luka

Galerija