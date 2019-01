Pravljica v knjižnico pripeljala volka in snežake

11.1.2019 | 12:15

Brežice - V torkovem popoldnevu, 8. januarja, smo knjižničarke brežiške splošne knjižnice za najmlajše uporabnike pripravile ustvarjalno druženje ob pravljici. Otroci so skupaj s svojimi spremljevalci prisluhnili pravljici Dobri zlobni volk. Gozdne živali v zgodbi najprej menijo, da volk nikakor ni dober ali prijazen, je velik in grozen in zloben. Ob branju spoznamo, da volk do sostanovalcev v gozdu naredi veliko izjem. Zgodba o sočutju in poštenosti je nasmejala in očarala poslušalce vseh starosti.

Prijetno druženje med knjigami smo nadaljevali z ustvarjanjem snežakov brez snega. Že res, da je včeraj zunaj snežilo, a za naše snežake nismo potrebovali rokavic in snežnih kep. V roke smo vzeli škarje, lepilo, papir in blago. Barvice so popestrile klobuke in spretne roke majhnih in večjih obiskovalcev so ustvarile pisane izdelke, ki bodo ostali kljub višjim temperaturam.

Knjižničarji najmlajše ponovno vabimo k skupnemu ustvarjalnemu druženju ob pravljici prvi torek v februarju. Osnovnošolci od 3. do 6. razreda pa se nam pridružite 22. januarja na Torkovem druženju.

Andreja Dvornik, Knjižnica Brežice

