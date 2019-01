Ob motorno žago, vrtalnik, denar...

V noči na četrtek je v Potočni vasi nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in odnesel motorno žago, vrtalnik in električne vodnike. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

V Krvavčjem vrhu pa je včeraj dopoldne neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore ter našel in nato tudi odnesel 800 evrov.

Prijeli štiri tujce

Črnomaljski policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Vukovcih izsledili in prijeli štiri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, ki so se izrekli za državljane Maroka in Alžirije še niso zaključeni.

Posredovali v 43 nujnih primerih

Sicer pa so včeraj policisti Policijske uprave Novo mesto so intervenirali v 43-ih nujnih primerih in na številko 113 prejeli 148 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v kateri je nastala premoženjska škoda. V Brežicah so zasegli avtomobil krišteljici cestno prometnih predpisov, ki ni imela veljavnega vozniškega dovoljenja, ter posredovali zaradi treh kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih.

